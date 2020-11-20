ASKF Başkanı Soykarcı'dan Büyükkılıç'a ziyaret

Kayseri Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) Başkanı Musa Soykarcı, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ı makamında ziyaret etti.

Kayseri Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) Başkanı Musa Soykarcı, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ı makamında ziyaret etti. ASKF Başkanı Musa Soykarcı ziyaret ile ilgili açıklamasında; "Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Memduh Büyükkılıç ile makamda baş başa görüşerek, pandemi süreci, pandemi sonrasında Amatör kulüplerimizin yapılanması ve tesisleşme adına istişarelerde bulunduk. Hassasiyeti ve İlgisinden dolayı Memduh başkanıma teşekkür ediyorum" dedi. - KAYSERİ

Son Dakika

Luciano Fenerbahçe'ye Kaio Jorge'yi önerdi, Emre Belözoğlu hayran kaldı

Ameliyat sonrası narkozun etkisindeki genç kadın, belediye başkanının adını sayıkladı

"Bugüne kadar sustum" diyen Gökçek'ten Arınç'a çok sert sözler: Sen ne biçim AK Partilisin

Son Dakika: Pfizer/BioNTech'in geliştirdiği korona aşısı Avrupa Birliği'nde 280 lira olacak

Son Dakika! CHP'den istifa eden Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy ve yardımcıları sahtecilik suçlamasıyla gözaltına alındı

İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan dikkat çeken Bülent Arınç paylaşımı: Ne adalet arayışımızdan vazgeçeriz ne de iddialarımızdan

MasterChef Türkiye'de haftanın ilk eleme adayı belli oldu

Takla atan araçtan kurtulan alkollü sürücü isyan etti: Ben bu hayatta hiçbir şeye sap olamadım