Son Dakika Haberleri: ASKF başkanlarından Bilecik'e ziyaret
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ASKF başkanlarından Bilecik'e ziyaret

1 saat önce

Eskişehir ve Kütahya Amatör Spor Kulüpleri (ASKF) başkanları Bilecik'i ziyaret etti.

ASKF başkanlarından Bilecik'e ziyaret, System.String[]
Eskişehir ve Kütahya Amatör Spor Kulüpleri (ASKF) başkanları Bilecik'i ziyaret etti.

Eskişehir ASKF Başkanı Sadri Atam ile Kütahya ASKF Başkanı Murat Cengiz, Bilecik ASKF Başkanı Nusret Tosun'u makamında ziyaret etti. Ziyaret Bilecik Futbol İl Temsilcisi Engin Toku da bulunurken, ASFK başkanları 2019-2020 sezonu öncesi bir değerlendirme yaptılar. Nazik ziyaretlerinden dolayı her iki başkana teşekkür eden Tosun, Bilecik üzerinde ASKF'nın logosu bulunan anı tabağı hediye etti. - BİLECİK
Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 11:16 Kaynak: İHA
Murat Cengiz, Kütahya, Eskişehir, Bilecik, Spor
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