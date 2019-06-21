ASKF başkanlarından Bilecik'e ziyaret
1 saat önce
Eskişehir ve Kütahya Amatör Spor Kulüpleri (ASKF) başkanları Bilecik'i ziyaret etti.
Eskişehir
Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 11:16 Kaynak: İHA
ve Kütahya
Amatör Spor Kulüpleri (ASKF) başkanları Bilecik
'i ziyaret etti.
Eskişehir ASKF Başkanı Sadri Atam ile Kütahya ASKF Başkanı Murat Cengiz
, Bilecik ASKF Başkanı Nusret Tosun'u makamında ziyaret etti. Ziyaret Bilecik Futbol
İl Temsilcisi Engin Toku da bulunurken, ASFK başkanları 2019-2020 sezonu öncesi bir değerlendirme yaptılar. Nazik ziyaretlerinden dolayı her iki başkana teşekkür eden Tosun, Bilecik üzerinde ASKF'nın logosu bulunan anı tabağı hediye etti. - BİLECİK
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