ASKF'den Başkan Hükümoğlu'na plaket

Elazığ Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) Baskil Şafakspor Kulübü Başkanı Mahmut Hükümoğlu'na plaket verdi.

Baskil Şafakspor Kulübü Başkanı Mahmut Hükümoğlu törende yaptığı konuşmada, spora hizmet eden yöneticiler arasında olduğu için plakete layık görüldüğünü söyledi.

Her daim sporculara katkı sunmak için çaba göstereceğini aktaran Hükümoğlu, Elazığ Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Mustafa Gür'e teşekkür etti.