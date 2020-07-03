ASKF Genel Başkanı Musa Soykarcı'dan yeniden adaylık açıklaması

Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) Genel Başkanı Musa Soykarcı, ASKF Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda yine aday olacağını belirtti.

Soykarcı, yaptığı yazılı açıklamada, amaçlarının Kayseri'de faaliyet gösteren tüm amatör spor kulüplerinin en iyi ve en uygun şartlarda spor yapmalarına imkan sağlamak, insanlara sporun bir barış, dostluk, kardeşlik ve dayanışma faaliyeti olduğunu hatırlatarak, sporun felsefesinde ve ruhunda yer alan centilmenliği her zaman egemen kılmak olduğunu kaydetti.

Kendisine yöneltilen eleştirilere de yanıt veren Soykarcı, şunları kaydetti:

"Genel kurul süreçleri her zaman bir yarışma heyecanı içinde ve hareketli bir ortamda geçer. Bu dönemde, kırıcı olmak ve birbirimizi suçlamak yerine, projelerimiz ve kulüplerimize yapacağımız hizmetleri anlatarak geçirmeliyiz. Şunu açıkça ifade ediyoruz, genel kurulumuzun ASKF tüzüğü ve yasalar çerçevesinde son derece adil ve eşit koşullar içerisinde geçeceğinden herkes emin olabilir, kimsenin endişesi olmamalıdır. Bu konu üzerinde son derece titiz ve dikkatli hareket ediyoruz. Bütün arkadaşlarımı, birlik ve beraberlik içerisinde ASKF çatısı altında hizmete davet ediyorum. Hedefimiz, ülkemize, şehrimize ve tüm dünya spor kamu oyuna hizmet etmek, sporu sevmek ve sporun centilmenlik ruhu içinde yaşanmasına imkan sağlamaktır."