ASKF Genel Başkanı Musa Soykarcı'dan yeniden adaylık açıklaması - Son Dakika

ASKF Genel Başkanı Musa Soykarcı'dan yeniden adaylık açıklaması

Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) Genel Başkanı Musa Soykarcı, ASKF Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda yine aday olacağını belirtti.

Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) Genel Başkanı Musa Soykarcı, ASKF Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda yine aday olacağını belirtti.

ABD polisi, cinsel istismara uğrayan genç kadının ihbarını göçmen olduğu için ciddiye almadı
Meclis'te gerginlik! İsmet İnönü'ye yapılan Führer benzetmesi sonrası tansiyon yükseldi
Dünya Sağlık Örgütü'nden koronavirüs aşısıyla ilgili can sıkan sözler: Büyük umutlara kapılmayın

Soykarcı, yaptığı yazılı açıklamada, amaçlarının Kayseri'de faaliyet gösteren tüm amatör spor kulüplerinin en iyi ve en uygun şartlarda spor yapmalarına imkan sağlamak, insanlara sporun bir barış, dostluk, kardeşlik ve dayanışma faaliyeti olduğunu hatırlatarak, sporun felsefesinde ve ruhunda yer alan centilmenliği her zaman egemen kılmak olduğunu kaydetti.

Kendisine yöneltilen eleştirilere de yanıt veren Soykarcı, şunları kaydetti:

"Genel kurul süreçleri her zaman bir yarışma heyecanı içinde ve hareketli bir ortamda geçer. Bu dönemde, kırıcı olmak ve birbirimizi suçlamak yerine, projelerimiz ve kulüplerimize yapacağımız hizmetleri anlatarak geçirmeliyiz. Şunu açıkça ifade ediyoruz, genel kurulumuzun ASKF tüzüğü ve yasalar çerçevesinde son derece adil ve eşit koşullar içerisinde geçeceğinden herkes emin olabilir, kimsenin endişesi olmamalıdır. Bu konu üzerinde son derece titiz ve dikkatli hareket ediyoruz. Bütün arkadaşlarımı, birlik ve beraberlik içerisinde ASKF çatısı altında hizmete davet ediyorum. Hedefimiz, ülkemize, şehrimize ve tüm dünya spor kamu oyuna hizmet etmek, sporu sevmek ve sporun centilmenlik ruhu içinde yaşanmasına imkan sağlamaktır."

Kayseri, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.07.2020 17:45 Kaynak: AA

Son Dakika Spor ASKF Genel Başkanı Musa Soykarcı'dan yeniden adaylık açıklaması - Son Dakika Spor
YORUMLAR

Son Dakika

18:58 Macaristan, Türkiye'yi güvenli ülkeler listesine aldı 18:08 Rus milyarder Bodrum'da sahili kapatarak çalışanlara 7 bin 500 lira bahşiş bıraktı 17:46 Hendek'te patlama yaşanan fabrikanın MÜSİAD Sakarya Şube Başkanı'na ait olduğu ortaya çıktı 17:18 Şeyma'yı öldüren babası hakim karşısına çıktı: Müstehcen sitelere girdiğimde kızıma ait fotoğraflar, videolar gördüm 16:39 Yük treninin çarptığı römork traktörün üstüne düştü: 1 ölü, 2 yaralı 14:38 Kızını korumak isteyen uzman jandarma öldüresiye darbedildi 13:29 Maskesiz görüntülenen 71 yaşındaki Kadir İnanır: Linç edildim 13:13 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Her sabah içiyorum" dediği dut pekmezinin satışları patladı 12:45 Son Dakika: Sakarya'daki patlama sonrası ortaya atılan radyasyon sızıntısı iddialarını AFAD yalanladı 12:18 Dünyanın en zengin insanı, Amazon'un patronu Bezos'un serveti rekor kırdı: 172 milyar dolar 12:09 Deprem korkusu yaşatan yılanlar bir gölde daha görüldü 10:19 Uçurtmayı kurtarırken akıma kapılan Dilara, hemşirelere "Yarın öleceğim uğraşmayın artık" demiş 10:03 Sosyal medya tamamen kapatılacak mı? AK Parti kanadından yanıt geldi 09:57 Koronavirüs sonrası yeni normalde acil servislerdeki kriterler de değişti 09:13 Avustralya'da karantinaya alınan yolcular otel görevlileriyle cinsel ilişkiye girdi, ikinci dalga patlak verdi!
Sevgilisini darp ettiği öne sürülen Ozan Güven'den yeni açıklama: Ben sabrediyorum, lütfen siz de sabredin
23:51
ABD polisi, cinsel istismara uğrayan genç kadının ihbarını göçmen olduğu için ciddiye almadı
23:14
Meclis'te gerginlik! İsmet İnönü'ye yapılan Führer benzetmesi sonrası tansiyon yükseldi
23:13
Dünya Sağlık Örgütü'nden koronavirüs aşısıyla ilgili can sıkan sözler: Büyük umutlara kapılmayın
22:44
Erzincan'da sel felaketi böyle geldi! Gerilim hattı direkleri saniyeler içinde devrildi
22:19
"Hz. Süleyman'ın kızıyım" diyerek insanlara kanını içiren sanık, hakim karşısında çark etti
21:53
Metropoll Araştırma Şirketi, erken seçim anketinin sonuçlarını yayınladı! Oy oranları dikkat çekti
21:50
Bodrum'da kanlı infaz! 2 kişi uykularında silahla vurularak öldürüldü
21:07
250 şubesi olan ünlü İngiliz restoran grubu iflas etti! 1900 kişi işsiz kalacak
20:58
Sokak ortasında kadını darbeden şahıs tutuklandı
20:38
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.07.2020 00:09:13. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: ASKF Genel Başkanı Musa Soykarcı'dan yeniden adaylık açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]