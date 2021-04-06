ASKF'nin yeni yönetimi Başkan Zolan ile görüştü

Denizli Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) Başkanı Ayşe Sarıkaya ve yönetim kurulu üyelerini Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan kabul etti.

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, bir süre önce genel kurullarını tamamlayan Denizli Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu(ASKF) Başkanı Ayşe Sarıkaya ve yönetim kurulu üyelerini kabul etti. ASKF Başkanı Ayşe Sarıkaya, amatör spor kulüplerinin her zaman yanında olan Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan'a teşekkür ederek; "Siz bizim büyüğümüzsünüz ve her zaman yanımızdasınız. Bizleri kabul ettiğiniz için çok teşekkür ederiz. Sizin sevginizin kulüplerimiz için önemi çok büyük. Hedefimiz en ücra köşelerdeki gençlerimizin, çocuklarımızın yeteneklerini tarayarak en üst seviyeye çıkarmak. Onların hayatlarına dokunmak ve yaşamlarını farklılaştırmak" dedi.

"Amatör spor kulüpleri çok önemli"

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan; "Yeni göreviniz hayırlı olsun. Amatör spor kulüpleri çok önemli. Gençliğimiz bizim geleceğimiz. Onların önünü açmak ve imkan sağlamak gerekiyor. Sizlerde bu konuda gayret etmek için yola çıktınız. Yolunuz açık olsun. Gençliğimizin geleceği güzel olsun. Sporla, sağlıkla, huzurla, birlik ve beraberlik içerisinde inşallah Denizlimiz yoluna devam etsin. Bizler çocuklarımızın, geleceğimizin ihtiyaçlarını karşılamakla yükümlüyüz. Onlara farklı spor branşlarında imkan sunmak gerekiyor. Büyükşehir Belediyesi olarak yaptığımız tesislerimiz var, Gençlik ve Spor Bakanlığımızın yapmış olduğu tesisler var. Birçok alanda gayretler devam ediyor, sizlerin nefesi ile de bu iş inşallah daha da güçlenir" dedi. - DENİZLİ