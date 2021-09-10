ASKFD'de Erdoğan Bıyık güven tazeledi

Düzce Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu olağan kongresinde mevcut Başkan Erdoğan Bıyık, yeniden başkanlığa seçildi.

Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Kongre salonunda yapılan ASKF olağan kongresine spor dünyasından çok sayıda isim katıldı. protokol üyelerinden sadece Düzce Gençlik Spor İl Müdürü İsa Yazıcı, Düzce Turizm İl Kültür Müdürü Sabahattin Parlak'ın katıldığı kongrede Düzcespor Kulüp Başkanı Gökhan Kapoğlu, Sakarya ASKF Başkanı Adem Turan, Düzcespor Başkanı Gökhan Kapoğlu, 2. Başkanı Zekeriya Korkmaz, ve yönetim kurulu üyeleri, İl Hakem Atama Kurulu Başkanı Numan Şirin, Düzce Hakemler Derneği Başkanı Nihat Hartlı kongreye katılan isimler arasında yer aldı. ASKF olağan kongresinde Divan Kurulu Başkanı olarak Ali Dilber görev yaptı. Sabri Özbek, Nuh Yüksel ve Fevzi Dindar üye olarak Divan kurulunda yer aldı.

Düzce'de tüm amatör sporların en üst yetkili makamı olan Düzce ASKF Başkanı Erdoğan Bıyık daha önce yapılan 6. kongrede üyeler tarafından başkan seçildi. Aynı zamanda TASKK yönetim kurulu üyesi de olan Erdoğan Bıyık, son olarak 09 Eylül 2012 yılında yapılan kongrede tek aday olarak başkan seçildi. Ayrıca Spor kulüplerinin yönetim kurulu başkan ve üyelerinin de katıldığı olağan kongrede delegelerin oylarını alan Erdoğan Bıyık, 6. defa ASKF Başkanlığına seçildi.

6. defa Düzce ASKF Başkanı seçilen Erdoğan Bıyık, kongre sonrasında teşekkür konuşması yaptı. Erdoğan Bıyık, kongre sonrasında yaptığı kısa konuşmasında liglerde mücadele eden tüm takımlardan ASKF olarak lige katılım bedeli alınmayacağını, TFF verilen para içinde sponsor görüşmeleri yaptığını belitti. Erdoğan Bıyık Düzce'de sporun gelişmesi için bundan önce olduğu gibi bundan sonra da mesaisini harcayacağını söyleyerek delegelere teşekkür etti.

Erdoğan Bıyık başkanlığındaki ASKF'nin yönetim kurulu asil üyeleri arasında Recep Albayrak, Bayram Ali Kubilay, Eyüp Kumaşoğlu, Erkan Yılmaz, Cezmi Aydın, Önder Atasoy, Ziya Denizgez, Murat Postoğlu, Metin Sayar, Sabahattin Kardüz, Yönetim kurulu yedek listede; Seyfullah Cebeci, Ali Caboğlu, Cafer Şimşek, Çetin Bal, Celalettin Arslan, Kazım Zabunoğlu, Ali Topçu, Olcay Sayan, Levent Güngür yer aldı. - DÜZCE