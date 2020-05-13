ASKİ, Acarlar'da çalışmaya devam ediyor - Son Dakika

İncirliova'nın Acarlar Mahallesi'nde altyapı çalışmalarına devam eden Aydın Büyükşehir Belediyesi Aydın Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü, yeni yapılaşmanın başladığı kanal yolu mevkiinde uzun yıllar kullanılabilecek içme suyu hat çalışması yapıyor.



ASKİ'nin projesi sayesinde bin 200 metrelik çalışmayla Yazıdere-Osmanbükü yolu üzerindeki arazilerine yeni taşınan hanelere de su verilmeye başlanacak.



Acarlar Mahallesi Muhtarı Kemal Karabulut, yapılan çalışmalar için Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na teşekkür ederek; "Acarlar Mahallesi'nde su kanalı mevkiinde yaklaşık 10 hane ikamet ediyor ve bu sayı her geçen gün artıyor. Bu haneler adına ASKİ'den yeni içme suyu hattı çekilmesi talebinde bulunmuştuk. Talebimiz en kısa sürede yerine getirmeye başlandı" şeklinde konuştu.



Su kanalı mevkiinde ikamet eden hayvan yetiştiricisi ve aynı zamanda Damızlık Manda Yetiştiricileri Birliği Yönetim Kurulu Başkanı olan Mehmet Ali Güvenç, daha öncesinde hayvanlarının ihtiyacı olan suyu kuyu suyuyla idare ettiklerini belirterek; "Bütün her şey suya bağlı. Muhtarımızın öncülüğünde su ihtiyacımızın çaresi bulundu. Temiz suya kavuşuyoruz. Bu mevkide yeni yeni yerleşim başlıyor. Burada yeni komşular edinmeye başladık ve komşularım da hayvancılıkla uğraşıyor. Hayvanlarımız da artık bizim içtiğimiz sudan içmeye başlayacak. Özlem Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı. - AYDIN