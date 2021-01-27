ASKİ, Ankara Çayı'na yaptığı atık su hattıyla pis su ve yağmur suyunu ayrıştırdı - Son Dakika

Ankara Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ), atık suların Ankara Çayı'na karışmasını önlemek için yapılan atık su hattıyla pis su ve yağmur suyunu ayrıştırdı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde yaklaşık 62 bin kişinin yaşadığı Ergazi ve Turgut Özal Mahallelerinin atık sularının çaya karıştığını tespit eden ASKİ Genel Müdürlüğü ekipleri, hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında atık suların ayrıştırılması için çalıştı.

ASKİ Genel Müdürü Erdoğan Öztürk'ün yerinde incelediği çalışmalar kapsamında, atık suların çaya karışmasını önlemek için çapı 800 milimetre, boyu ise 33 metre 60 santimetre olan atık su hattı imalatı yapıldı.

Çalışmalar sonucunda çaya karışan pis su ve yağmur suyu ayrıştırıldı.