ASKİ asbestli boruların değişimi için ihaleye çıkıyor - Son Dakika

Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Genel Müdürlüğü, asbestli içme suyu borularının değişimi için ilk adımı attı.



Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın talimatı ile harekete geçen ASKİ Genel Müdürlüğü, Başkent'in 13 ilçesinde bulunan 220 kilometrelik asbestli boruların değişimi için ihaleye çıkma kararı aldı. ASKİ Genel Müdürü Erdoğan Öztürk, halk sağlığı için ilk etapta önceliği durumu acil olan Polatlı ve Beypazarı ilçelerindeki asbestli boruların değişimine vereceklerini belirterek, "Hedefimiz bir yıl içinde il sınırlarımız altyapısında asbestli boru bırakmayıp tamamını değiştirmektir" dedi.



Öztürk, tüm dünyada kanserojen olduğu için kullanımı yasaklanan asbestli içme suyu borularının değişiminin şart olduğunu söyledi. Mevcut asbestli çimento boruların iptal edilerek kullanım dışı bırakılacağını ifade eden Öztürk, "Şebeke suyu hattı asbestli borulara paralel döşenecek olan ekonomik ömrü uzun, dayanıklı ve insan sağlığına zararsız polietilen borulardan olacak. Bu çalışmalar esnasında hatlar boyunca şebeke vanalarını da değiştireceğiz" diye konuştu.



" Türkiye'de 2010'da yasaklandı, acilen değiştirilmeli"



Öztürk, asbestli boruların Türkiye'de 2010 yılından itibaren yasaklandığını ifade ederek, şunları söyledi:



"Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yayımlanan 'Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması Hakkında Yönetmelik' kapsamında 2010 yılından beri asbest liflerinin ve bu lifleri içeren karışımların, eşyaların imalatı, piyasaya arzı ve kullanımı yasaktır. Bu doğrultuda bakıldığında ne yazık ki halihazırda kullanılmakta olan bu boruların mutlaka acilen değiştirilmesi gerekiyor. Çünkü hasara bağlı olarak kırılan ve çöken boruların patlama ihtimali, halk sağlığı açısından büyük tehdit oluşturuyor."



ASKİ Genel Müdürlüğü kendi öz kaynaklarıyla hayata geçireceği proje için kısa süre içinde ihale takviminin duyurusunu da yapacak. - ANKARA