ASKİ, atık su hatlarını yeniliyor - Son Dakika

Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (ASKİ) ekiplerinin, Başkent genelinde başlattığı kanalizasyon ve yağmur suyu hattı yenileme çalışmaları sürüyor.

ASKİ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, ASKİ'nin altyapı çalışmaları, Kovid-19 nedeniyle hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamaları süresince, yayaları ve iş yerlerinde çalışanları rahatsız etmeden devam ediyor.

Bu kapsamda, Ulus Çankırı Caddesi ile Çam Sokak arasındaki mevcut atık su hattı yenilendi, Tandoğan Dögol Caddesi'nde ise Fen İşleri Dairesinin asfalt çalışması öncesi ızgaralar temizlendi.

Ankara'nın tüm ilçelerinde çalışmalarını sürdüren ASKİ ekipleri, Çubuk Esenboğa Mahallesi'nde de aşırı yağış nedeniyle oluşan ve vatandaşı mağdur eden taşkınların önüne geçmek amacıyla alt yapı çalışmalarını sürdürüyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen ASKİ Genel Müdürü Erdoğan Öztürk, tarihi binaların altyapı sistemlerinin çok eski olması nedeniyle Ankaralıların sorun yaşadığını dile getirdi.

Öztürk, "Büyük yağmurlarda yığılmalar oluyor. Çok eski sistemler olduğu için yağmurları kaldırmıyor. Bir an önce değiştirilmesi gerekiyordu, çünkü sürekli şikayet geliyordu. Dolayısıyla en acil işlerimizden biriydi" ifadelerini kullandı.

Ulus'un gün içinde Ankaralılar tarafından en çok kullanılan bölgelerden olduğunu hatırlatan Öztürk, hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması süresince çalışmaları bitirmeyi hedeflediklerini kaydetti.