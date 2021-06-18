Aski, Aydınlı Çiftçilerin İmdadına Yetişiyor - Son Dakika

Aydin Su ve Kanalizasyon Idaresi Genel Müdürlügü (ASKI) Aydinli üreticilerin yasanan kuraklikla birlikte artan su ihtiyacini karsilamak için canla basla çalisiyor.

Efeler'in Gölhisar Mahallesi'nde tarimsal sulama kuyusunun faaliyete geçirilmesiyle yüzlerce dönüm araziye su saglandi. Mahalle muhtari Bülent Yalçin üreticilerin büyük mutluluk yasadiginin altini çizerek tarimsal sulama sondaj kuyusunun devreye alinarak tarim arazilerinin sulanmasinda destek saglayacagi için Aydin Büyüksehir Belediye Baskani Özlem Çerçioglu'na mahalle halki adina tesekkür etti.

Baskan Çerçioglu ise ASKI Genel Müdürlügü tarafindan Gölhisar Mahallesi'ne kazandirilan tarimsal sulama kuyusunun hayirli ugurlu olmasini diledi ve Büyüksehir Belediyesi olarak tarimsal sulama yatirimlarini artirarak devam edeceklerini belirtti.