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Aşkı Beklerken

1 saat önce

"Aşkı Beklerken""İspanyol Pansiyonu" filmiyle tanınan Cedric Klapisch'in yönettiği "Aşkı Beklerken", komşu olmalarına rağmen henüz tanışmamış olan Remy ve Melanie'nin birbirine paralel giden izole hayatlarını odağına alıyor.

"Aşkı Beklerken"

"İspanyol Pansiyonu" filmiyle tanınan Cedric Klapisch'in yönettiği "Aşkı Beklerken", komşu olmalarına rağmen henüz tanışmamış olan Remy ve Melanie'nin birbirine paralel giden izole hayatlarını odağına alıyor.

Paris'te yan yana dairelerde oturan iki genç komşunun yalnız hayatlarına ışık tutan filmin başrollerinde François Civil, Ana Girardot, Camille Cottin, Simon Abkarian ve Eye Haidara rol aldı.

Aşkı Beklerken

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 09:10 Kaynak: AA
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