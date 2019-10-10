"Aşkı Beklerken"

"İspanyol Pansiyonu" filmiyle tanınan Cedric Klapisch'in yönettiği "Aşkı Beklerken", komşu olmalarına rağmen henüz tanışmamış olan Remy ve Melanie'nin birbirine paralel giden izole hayatlarını odağına alıyor.

Paris'te yan yana dairelerde oturan iki genç komşunun yalnız hayatlarına ışık tutan filmin başrollerinde François Civil, Ana Girardot, Camille Cottin, Simon Abkarian ve Eye Haidara rol aldı.