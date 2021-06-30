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Aşkı bir kenara koydu, çekime gitti - Son Dakika

Aşkı bir kenara koydu, çekime gitti

30.06.2021 11:18
Aşkı bir kenara koydu, çekime gitti, System.String[]

KENDİNİ İŞİNE VERDİKim Kardashian'ın eski eşi Kanye West ile yaşadığı gizli aşkla konuşulan Rus model Irina Shayk, birkaç günlüğüne özel hayatını bir kenara koyup kendini işine verdi.

Aşkı bir kenara koydu, çekime gitti
KENDİNİ İŞİNE VERDİ

Kim Kardashian'ın eski eşi Kanye West ile yaşadığı gizli aşkla konuşulan Rus model Irina Shayk, birkaç günlüğüne özel hayatını bir kenara koyup kendini işine verdi.

Aşkı bir kenara koydu, çekime gitti

KIM KARDASHIAN'IN ESKİ EŞİYLE AŞK YAŞIYOR

35 yaşındaki bir çocuk annesi Shayk, tasarımcılığa adım atan meslektaşı Candice Swanepoel'in bikini ve plaj giyimi markasının tanıtımı için Meksika'da objektif karşısına geçti. Geçen haftalarda Kanye West ile çıktığı Fransa tatilinden dönüşte havaalanında yakalanan Irina Shayk, çekimin kamera arkasında çekilen fotoğrafları da sosyal medya hesabından paylaştı.

Aşkı bir kenara koydu, çekime gitti
TOP MODELLER BİR ARADA

Hepsi kariyerlerinde Victoria's Secret modeli olarak isimlerini duyuran Candice Swanepoel, Joan Smalls ve Irina Shayk, çekimlerde rengarenk bikiniler içinde poz verdi. Candice Swanepoel'in imzasını taşıyan bikiniler, çevre dostu olarak biliniyor.  Irina Shayk, çekim için ABD'den ayrılıp Meksiya'ya gittiğinde kızı Lea'ya da babası ve ünlü modelin eski nişanlısı Bradley Cooper baktı. Aşk yaşamaya başladığı Kanye West ile ona bu çekimler sırasında eşlik etmedi.

Aşkı bir kenara koydu, çekime gitti

SAKLANSA DA KAÇAMADI

35 yaşındaki Rus model Irina Shayk ile 44 yaşındaki Kanye West, birlikte geçirdikleri Fransa tatili sonrası New York'ta havaalanında görüntülendi. Çiçeği burnunda aşıklar, West'in doğum gününü Paris'te birlikte kutladı. Daha sonra da özel uçaklarıyla New York'a geri döndü. Shayk ile West'i kelimenin tam anlamıyla bir koruma ordusu gazetecilerden korumaya çalıştı; ama yine de başaramadılar. Shayk maske taktı, Kanye West ise hem maske hem kapüşon takmasına rağmen yine de görüntülenmekten kurtulamadı.

Aşkı bir kenara koydu, çekime gitti

İDDİALAR ORTADA DOLAŞIYORDU

Böylece Irina Shayk ile Kanye West'in gizlice sürdürdükleri birliktelikleri ilk kez ortaya çıkmış oldu. Shayk ile West arasındaki ilişki iddiaları geçtiğimiz nisan ayından bu yana konuşuluyordu. Shayk ile West arasındaki ilk söylentiler, Deux Moi adlı sitede ortaya atılmıştı. Siteye yazan ve kimliğini belirtmeyen bir "ihbarcı" Kanye West ile Irina Shayk'ın gizlice flört ettiğini ileri sürdü. Site ise bu iddiaya "Yaptığım incelemeler sonucunda şunu söyleyebilirim ki buna "flört" denebilir mi emin değilim, ama bir ilgi var" diye yanıt verdi.

Aşkı bir kenara koydu, çekime gitti

10 YILDIR TANIŞIYORLAR

Aslında flört iddiası ilk anda kulağa biraz yabancı gelse de Irina Shayk ile Kanye West birbirlerini 10 yıldan fazladır tanıyorlar. 2010 yılında Kanye West'in Power adlı video klibinde Irina Shayk bir meleği canlandırmıştı. Bundan iki yıl sonra da Irina Shayk, Paris Moda Haftası'nda, müzikten sonra moda dünyasına da adım atan Kanye West'in koleksiyonunun tanıtıldığı defilere podyuma çıkmıştı.

Aşkı bir kenara koydu, çekime gitti

WEST TASARIMI GİYDİ

Dikkatli gözlemcilerin atlamadığı bir başka ayrıntı ise geçen ay gözler önüne serildi. Irina Shayk, Kanye West'in, ünlü giyim firması Balenciaga ile ortak tasarladığı bir tişörtle görüntülendi.

Aşkı bir kenara koydu, çekime gitti

RONALDO İLE BÜYÜK AŞK YAŞADI

Irina Shayk, kariyerinin en çok dikkat çeken ilişkisini ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo ile yaşadı. Uzun süre birlikte olan çiftin evleneceği söylentileri de yayılmıştı. Fakat onlar beklenmedik bir şekilde yollarını ayırdılar. Bu konuda çeşitli iddialar ortaya atılmıştı. Bunlardan birine göre Ronaldo, Shayk'ı aldatmıştı. Diğer iddiaya göre ise Ronaldo'nun annesi Shayk'tan ayrılması için oğlunu etkilemişti.

Aşkı bir kenara koydu, çekime gitti

KÜÇÜK KIZLARI BİLE ONLARI BİR ARADA TUTAMADI

Irina Shayk, daha sonra oyuncu ve yönetmen Bradley Cooper ile birlikte olmaya başladı. Çift nişanlandı ve Lea de Seine adını verdikleri bir kız çocukları oldu. Herkes onların evlenmesini beklerken yollarını ayırdılar.

Aşkı bir kenara koydu, çekime gitti
İDDİALARIN ORTASINDA

Shayk, pandeminin ilk dönemlerinde Heidi Klum'un eski sevgilisi Vito Schnabel ile birlikte görüntülendi defalarca. İkilinin aşk yaşadığı iddiaları ortaya atıldı. Schnabel'in, Shayk'ın kızı Lea'yı okula bırakırken görüntülenmesi de bu iddiaları alevlendirdi. Ama sonra Shayk ve Schnabel birlikte görüntülenmez oldu.

Aşkı bir kenara koydu, çekime gitti

Irina Shayk, Kanye West, Fransa, Rus, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin Aşkı bir kenara koydu, çekime gitti - Son Dakika Magazin


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