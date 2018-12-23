Aski Çocuklara Su Bilincini Tiyatroyla Aşılıyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi ASKİ Genel Müdürlüğü, Başkentli çocuklara su tasarrufunu aşılamak ve su bilinci oluşturmak amacıyla tiyatro etkinliği düzenledi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi ASKİ Genel Müdürlüğü, Başkentli çocuklara su tasarrufunu aşılamak ve su bilinci oluşturmak amacıyla tiyatro etkinliği düzenledi.



ASKİ Genel Müdürlüğü Konferans Salonu'nda düzenlenen tiyatro etkinliğinde Başkent'teki ilkokullardan yaklaşık 150 öğrenci, ASKİ Tiyatro Topluluğu'nun sahnelediği "Yaşasın Medusa Kardeşliği" isimli oyununu ilgiyle izledi. Dünya genelinde yaşanan kuraklık nedeniyle her bir damla suyun çok büyük önem taşıdığı ve israf edilmemesi gerektiğinin anlatıldığı oyunu izleyen çocuklara su bilinci aşılandı. "Suyuma sahip çıkıyorum", "Suyu boşa akıtma, su canavarı olma", "Damlaya damlaya çöl olur" gibi sloganların yer aldığı oyuna interaktif olarak katılan çocuklar sahnede rol de aldı. "Barajdan Musluğa Suyun Hikayesi" adlı kitabın hediye edildiği çocuklar, su tasarrufunu eğlenerek öğrenme şansı yakaladı.



ASKİ'de engelleri aşan sergi



Doğa Araştırmaları Derneğinin desteğiyle Zihinsel Yetersiz Çocukları Yetiştirme ve Koruma Vakfına (ZİÇEV) üye engelli çocuklar ise, ASKİ'de fotoğraf sergisi açtı. Türkiye'nin tüm illerini gezip fotoğraf çeken engelli çocukların objektifinden yansıyan fotoğrafların yer aldığı sergiyi gezen ASKİ Genel Müdürü Prof. Dr. Cumali Kınacı, fotoğrafları çok başarılı bulduğunu söyledi.



Sinop iline ait yaklaşık 40 fotoğrafın sergilendiği "Tut Elimi Geleceğim Olsun" isimli fotoğraf sergisi, ASKİ Genel Müdürlüğü giriş katında sergileniyor. - ANKARA

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