Son Dakika Haberleri: Aski Çocuklara Su Bilincini Tiyatroyla Aşılıyor

Aski Çocuklara Su Bilincini Tiyatroyla Aşılıyor

3 saat önce

ASKİ çocuklara su bilincini tiyatroyla aşılıyor ASKİ Tiyatro Topluluğu her hafta sahneleyeceği oyunlarla, başkentli çocukları su bilinci ve su tasarrufu konusunda bilinçlendirmeyi amaçlıyor ASKİ Genel Müdürü Prof. Dr.

ASKİ çocuklara su bilincini tiyatroyla aşılıyor
ASKİ Tiyatro Topluluğu her hafta sahneleyeceği oyunlarla, başkentli çocukları su bilinci ve su tasarrufu konusunda bilinçlendirmeyi amaçlıyor
ASKİ Genel Müdürü Prof. Dr. Cumali Kınacı, zihinsel engelli gençlerin objektifinden yansıyan fotoğraf sergisini de gezdi

ANKARA - Ankara Büyükşehir Belediyesi ASKİ Genel Müdürlüğü, Başkentli çocuklara su tasarrufunu aşılamak ve su bilinci oluşturmak amacıyla tiyatro etkinliği düzenledi.
ASKİ Genel Müdürlüğü Konferans Salonu'nda düzenlenen tiyatro etkinliğinde Başkent'teki ilkokullardan gelen yaklaşık 150 öğrenci, ASKİ Tiyatro Topluluğu'nun sahnelediği "Yaşasın Medusa Kardeşliği" isimli oyununu ilgiyle izledi.
Damlaya damlaya çöl olur
Dünya genelinde yaşanan kuraklık nedeniyle her bir damla suyun çok büyük önem taşıdığı ve israf edilmemesi gerektiğinin anlatıldığı tiyatro oyununu izleyen çocuklara su bilinci aşılandı.
"Suyuma sahip çıkıyorum", "Suyu boşa akıtma, su canavarı olma", "Damlaya damlaya çöl olur" gibi sloganların da yer aldığı tiyatro gösterisine interaktif olarak da katılan çocuklar sahnede rol de aldı. "Barajdan Musluğa Suyun Hikayesi" adlı kitabın hediye edildiği çocuklar, su tasarrufunu eğlenerek öğrenme şansı yakaladı.
ASKİ'de engelleri aşan sergi
Doğa Araştırmaları Derneği'nin desteğiyle Zihinsel Yetersiz Çocukları Yetiştirme ve Koruma Vakfı'na üye engelli çocuklar, ASKİ'de fotoğraf sergisi açtı.
Türkiye'nin tüm illerini gezip fotoğraf çeken engelli çocukların objektifinden yansıyan fotoğrafların yer aldığı sergiyi gezen ASKİ Genel Müdürü Prof. Dr. Cumali Kınacı, fotoğrafları çok başarılı bulduğunu söyledi.
Sinop iline ait yaklaşık 40 fotoğrafın sergilendiği "Tut Elimi Geleceğim Olsun" isimli fotoğraf sergisi, ASKİ Genel Müdürlüğü giriş katında sergileniyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.12.2018 11:19 Kaynak: İHA

ASKİ, Yerel
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