ASKİ'de öncelik başkentlinin sağlığı - Son Dakika

Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Genel Müdürlüğü, korona virüs tedbirleri kapsamında oluşabilecek risklere karşı yeni önlemleri hayata geçirdi. Abonelik işlemleri dolayısıyla ASKİ'ye gelen vatandaşları hem sıcak havadan korumak hem de bina içinde kalabalık ortam oluşmasını engellemek için bina dışında bekleme çadırları kuruldu. ASKİ'ye gelen vatandaşlara çay, su ve kolonya ikramında da bulunuluyor.



Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Genel Müdürlüğü, pandemi süreci nedeniyle merkez ve taşra teşkilat binalarında bir dizi sağlık önlemi aldı. Yeni abonelik işlemleri, fatura ödeme ve sayaç okuma itirazı için günlük yaklaşık 5 bin kişinin ziyaret ettiği ASKİ'de kalabalık ortamların oluşmaması için sıra bekleyen vatandaşlar için bina dışında çadırlar kuruldu.



Vatandaşlar gruplar halinde binaya alınıyor



Toplum sağlığını önceleyen ASKİ, pandeminin yayılma riskine karşı abonelerin başvuru işlemlerini bina içine gruplar halinde alarak sırayla gerçekleştiriyor. Abonelik işlemleri için ASKİ'ye gelen vatandaşların ateş ölçümleri yapılırken, sık sık sosyal mesafe kuralı uyarılarında bulunuluyor. Ayrıca vatandaşların sıcak havadan korunması için ASKİ tarafından bina dışına bekleme çadırları kurulurken, sıra bekleyen vatandaşlara kolonya, su ve çay ikramında bulunuluyor.



Güneşten koruyan çadırlar kuruldu



Kurum içinde belirli noktalara dezenfektan kullanım noktaları yerleştirilirken, abonelik devri yaptırmak için ASKİ'ye geldiğini söyleyen Bilgehan Bozkurt, şunları kaydetti:



"Vatandaşların sırayla içeri alınması bence güzel bir uygulama. Dışarıda bekleyenler için de güneşlik yapmışlar. ASKİ neticede vatandaşın sağlığını düşünüyor. Vatandaşlar olarak bizler de salgın dönemi nedeniyle daha anlayış göstermeliyiz. ASKİ gibi yoğunluğu çok olan kurumlarda bu tür sıralar ve beklemeler daha önce de oluyordu. Şimdi tedbir amaçlı bina içine daha az sayıda kişiyi alıyorlar."



İşlem sırası bekleyen Necmettin Gökdemir adlı bir başka vatandaş da yazın güneşin altında beklemek zorunda kalmadan işlemlerini hallettiğini ve bu hizmetin kendisini rahatlattığını söylerken, İshak Şahin de, "Daha önce burada güneşten koruyan çadırlar yoktu. Su ve çay ikramı da çok güzel düşünülmüş. Böylece bina içinde oluşan yoğunluk da önlenmiş oluyor. Yararlı bir hizmet" dedi. - ANKARA