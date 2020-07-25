ASKİ'de şeffaf dönem - Son Dakika

ASKİ'de şeffaf dönem

Broşür abonelere dağıtılıyor

ASKİ Genel Müdür Yardımcısı Öztürk: "Gerekirse ASKİ kendi kaynaklarıyla yapacak"

ANKARA - ASKİ Genel Müdürlüğü, hesap verebilirlik ve saydamlık anlayışı ile vatandaşların yapılan tüm çalışmaları yakından takip edebilmesi için el broşürleri hazırladı. ASKİ Genel Müdür Yardımcısı Cüneyt Öztürk, "Şeffaf bir ASKİ adıyla çıkarttığımız broşürde ASKİ'nin bir yıl süresince neler yaptığını, yapamadıklarını ve nedenlerini tek tek anlattık" dedi.

Hazırladıkları el broşürlerini abonelere dağıtmaya başladıklarını belirten ASKİ Genel Müdür Yardımcısı Cüneyt Öztürk, "Çıkarttığımız broşürde ASKİ'nin bir yılını özetledik" dedi.

Son 10 yılda ASKİ bütçesinden bağlı olduğu Ankara Büyükşehir Belediyesine 1 milyar 224 milyon dolar (8 buçuk milyar lira) aktarıldığına dikkat çeken Öztürk, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bu kaynak ASKİ'ye kullanılsaydı birikmiş altyapı sorunlarını çözer ve Ankara için çok daha güzel projelerin hayalini kuruyor olabilirdik. 'Şeffaf Bir ASKİ' adlı broşürde, Neler Yaptık? Neler Yapamadık? Neden Yapamadık? şeklinde bölümler yer alıyor. Broşürde tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgın günlerinde borcundan dolayı kimsenin susuz bırakılmaması için aldığımız ve birçok kuruma örnek olan kararlara da yer verdik."

Yatırımlarda son durum

Broşürde yapılamayan işlerin yıllar önce bitirilmesi gereken projeler olduğuna dikkat çekilirken, son 10 yılda kurum bütçesinin sadece yüzde 28,83'ünün, 2015 yılında ise yüzde 14,97'sinin yatırım için kullanıldığı vurgulandı. ASKİ'nin geçtiğimiz yıl gelirleri önemli ölçüde azalmasına rağmen yüzde 52,6 oranıyla en yüksek yatırım oranına ulaştığının anlatıldığı broşür hakkında bilgi veren ASKİ Genel Müdür Yardımcısı Cüneyt Öztürk, şöyle konuştu:

"Hem Büyükşehir Belediyesi hem de ASKİ Genel Müdürlüğü olarak hedefimiz şeffaflık. Bu maksatla haziran "ayından itibaren sayaçlarını okumaya gittiğimiz abonelerimize hazırladığımız broşürleri takdim ettik. Bu broşürle vermek istediğimiz mesaj bir yılda neler yaptığımızı anlatmak istedik. Salgın günlerinde yaptıklarımız kadar bir de itiraf etmek gerekirse yapamadıklarımız da oldu. Tüm bunları neden yapamadığımızı gerekçeleri ve nedenleriyle birlikte uzun uzun anlattık. Bunlar çok uzun yılların sorunları."

Tatlar Atık Su Arıtma Tesisi'nin kapasitesinin 2010 yılında artırılması, içme suyu hattındaki insan ve çevre sağlığını tehdit eden asbestli boruların da yıllar önce değiştirilmesi gerektiğinin altını çizen Öztürk, "Maalesef bunların hepsi bugün karşımızda duran sorunlar. Fakat sanılmasın ki bu sorunlar çözülemez. Bu sorunların hepsini ASKİ çözmek için bütün gücüyle seferberdir. Proje hazırlıklarını yapmaktadır" dedi.

"Gerekirse ASKİ kendi kaynaklarıyla yapacak"

ASKİ'nin altyapı yatırımları için kredi talebinin Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinde muhalefetin oylarıyla reddedildiğini hatırlatan Öztürk, "Gerekirse tüm bu projeleri ASKİ, kendi öz kaynaklarıyla yapacak. Çalışmalara başladık. Asbestli boruların yenilenmesi için süreci hızla devam ettiriyoruz. Bu konuda ilk ihaleyi de gerçekleştirdik" diye konuştu.

ASKİ Genel Müdürlüğü, Başkentli aboneleri bilgilendirmek için hazırladığı broşürleri etap etap dağıtırken yapılan tüm hizmetleri kitle iletişim araçlarını daha fazla kullanarak anlatmayı sürdürecek.