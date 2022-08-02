ASKİ'den 163 milyon liralık yatırım: İstasyon Caddesi'nin altyapısı değiştiriliyor

ANKARA - Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü sağanak yağışın zaman zaman hayatı felç ettiği Etimesgut İstasyon Caddesi'ne müdahaleye hazırlanıyor. Yeni bulvar da yapılan bölgede kalıcı çözüm için çalışmalar başlatılıyor.

Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü, Ankara'da yıllarca ihmal edilen altyapı yatırımları nedeniyle yaşanan olumsuzlukları gidermek için harekete geçti. Yaşanan şiddetli yağış sonrası biriken yağmur sularının rögarların taşmasına neden olduğu Etimesgut İstasyon Caddesi'nde kalıcı çözüm amacıyla 29 Haziran tarihinde ihaleye çıkan ASKİ Genel Müdürlüğü, 3 ayrı noktada büyük deşarj yağmur suyu hattı imalatı gerçekleştirecek.

Caddede yaşanan sel manzaralarına son verilecek

ASKİ Genel Müdürü Erdoğan Öztürk ile Ankara 2. Bölge Su ve Kanal İşletme Dairesi Başkanı İlteriş Erdaş, Etimesgut İstasyon Caddesi'nde incelemelerde bulunarak, çalışmaların başlatılacağı noktalarda teknik ekiplerden bilgi aldı. Türkiye İstatistik Kurumu 2022 verilerine göre nüfusu 600 bini geçen Etimesgut'un yollarını adeta göle döndüren sel baskınlarını önlemek için altyapı çalışması başlattıklarını açıklayan ASKİ Genel Müdürü Erdoğan Öztürk, "İstasyon Caddesi'nin de bulunduğu Piyade Mahallesi ve Ahi Mesud Bulvarı selden en çok etkilenen yerler arasında. İstasyon Caddemizde yukarıdaki Bağlıca ve Yapracık yerleşim yerlerinin tüm yağmur sularını da taşıyan bir yağmur suyu hattımız bulunuyor. Bu hat önceleri 2'ye 2'lik bir menfez olarak düşünülmüş sonra 800'lük 2 hatta dönüştürülmüş ancak yeni yerleşimler nedeniyle sistem şu an kendini taşıyamaz durumda. Dolayısıyla sırf bu noktada değil zaman zaman yağışlar sonucunda İstasyon Caddesi'nde Demir Yolları da sular altında kalıyor. Şimdi bu yoğun yağışların önüne geçmek adına 3 ayrı noktada büyük deşarj yağmur suyu hattı oluşturuyoruz" ifadelerini kullandı.

"Çalışmayı en kısa sürede tamamlamayı düşünüyoruz"

Ankara İli Etimesgut İlçesi İstasyon Caddesi Atık Su ve Yağmur Suyu Kolektör ve Şebeke Hatları Yapım İşi ihalesinde 5 firmanın teklif verdiğini söyleyen Öztürk, "İhalesini gerçekleştirdik ve çalışmayı kısa bir süre içinde tamamlamayı düşünüyoruz. Gerek İstasyon Caddesi'ne gelen kısımda gerekse daha sonraki 2 lokasyonda yapacağımız 3 ayrı yeni hatla bölgenin tüm yağmur suyu problemini çözmüş olacağız. Çalışma çerçevesinde bölgeye toplam 5 bin 900 metre (yaklaşık 6 kilometre) atık su ve 3 bin 700 metre (yaklaşık 4 kilometre) yağmur suyu hattı yapacağız" dedi. Çalışmalar yaklaşık 163 milyon TL maliyetle tamamlanacak.