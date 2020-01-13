ASKİ'den atık su analizlerine online ödeme - Son Dakika
Son Dakika Güncel ASKİ'den atık su analizlerine online ödeme - Son Dakika

ASKİ'den atık su analizlerine online ödeme

6 saat önce

ASKİ Genel Müdürlüğü, endüstriyel firma abonelerinin atık su analiz ücretlerine online ödeme kolaylığı getirdi.

ASKİ'den atık su analizlerine online ödeme, System.String[]

ASKİ Genel Müdürlüğü, endüstriyel firma abonelerinin atık su analiz ücretlerine online ödeme kolaylığı getirdi.


Akıllı kent uygulamaları kapsamında teknolojiyi kullanarak, hızlı, pratik ve güvenli uygulamaları abonelerin hizmetine sunan ASKİ Genel Müdürlüğü, endüstriyel üretim yapan firmalar için atık su analiz ücretlerini online ödeme uygulamasını hayata geçirdi.


Zamandan tasarruf


ASKİ Genel Müdürlüğü, "Atık Suların Kanalizasyon Şebekesine Deşarj Yönetmeliği" kapsamında kent genelinde endüstriyel atık suyu olan tesisleri denetliyor.


Endüstriyel atık sular kanalizasyon sistemine deşarj edilirken, tesislere ait atık sular kanalizasyona deşarj edilmeden önce ASKİ tarafından numune alınarak, kriterlere uygun olup olmadığı analiz ediliyor.


Bu kapsama giren tesislerin gerek atık su ruhsat başvuruları gerekse de rutin denetim analizlerini belirli ücret karşılığında gerçekleştiren ASKİ, Ankara'da zamandan tasarruf sağlayan online ödeme uygulamasını başlattı.


İnternet üzerinden sorgula ve öde


Online ödeme kolaylığı için yeni uygulamadan faydalanmak isteyen firmalar analiz ücretlerini, ASKİ mobil uygulaması üzerinden ya da "http://www.aski.gov.tr" internet adresinden borç sorgulaması yaptıktan sonra kredi kartıyla ödeyebilecek. - ANKARA

Ankara, ASKİ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.01.2020 11:02 Kaynak: İHA
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