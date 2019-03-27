Son Dakika Haberleri: Aski'den Dünya Su Günü Etkinliği

Aski'den Dünya Su Günü Etkinliği

10 dakika önce

Ankara Büyükşehir Belediyesi ASKİ Genel Müdürlüğü, "22 Mart Dünya Su Günü" dolayısıyla Başkent'in farklı ilçelerinde öğrenim gören çocuklar için tiyatro etkinliği düzenledi.

Aski'den Dünya Su Günü Etkinliği, System.String[]
Ankara Büyükşehir Belediyesi ASKİ Genel Müdürlüğü, "22 Mart Dünya Su Günü" dolayısıyla Başkent'in farklı ilçelerinde öğrenim gören çocuklar için tiyatro etkinliği düzenledi.

ASKİ Genel Müdürü Prof. Dr. Cumali Kınacı, su tasarrufunu konu alan "Yaşasın Medusa Kardeşliği" isimli tiyatro oyununu çocuklarla birlikte izledi. ASKİ Genel Müdürlüğü Tiyatro Salonu'nda ASKİ personelinden oluşan oyuncuların interaktif şekilde sahnelediği oyunda minikler hem eğlendi hem de su kullanımı konusunda dikkat etmeleri gerekenleri öğrendi. Çocukların ilgiyle izlediği tiyatro oyununda konuşan ASKİ Genel Müdürü Kınacı, "Yeryüzünde su ihtiyaçlarımızı karşılayamayacak kadar kirli ve az su bulunuyor. Bu yüzden sularımızı çok bilinçli ve tasarruflu kullanmamız gerekiyor" dedi.

Kınacı, çocuklara sağlık için bol su tüketmeleri tavsiyesinde de bulunarak, "Su olmadan hayat olmuyor. Siz çocuklara tavsiyem sağlıklı kalmak için günde en az 8 bardak su tüketin" dedi. - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 10:45 Kaynak: İHA

Dünya Su Günü, ASKİ, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika! PKK'nın Lider Kadrosuna Ağır Darbe! Sözde Üst Düzey Yöneticisi Ağır Yaralandı Yeni Zelanda Başbakanı Ardern Neden Başörtüsü Taktığını Açıkladı Devletten İş Kuran Gençlere Vergi ve Prim Desteği Fatih Portakal, 31 Mart Seçimlerinde Oy Vermeyeceği Partiyi Duyurdu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.3.2019 10:55:58. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Aski'den Dünya Su Günü Etkinliği
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]