Aski'den Kozan'a Yatırım

Adana Büyükşehir Belediyesi, Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Genel Müdürlüğü, Kozan Organize Sanayi Bölgesi içme suyu isale hattı ve şebeke hattı çalışmaları devam ediyor.

Adana Büyükşehir Belediyesi, Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Genel Müdürlüğü, Kozan Organize Sanayi Bölgesi içme suyu isale hattı ve şebeke hattı çalışmaları devam ediyor.



ASKİ, 12 kilometrelik projenin 9,5 kilometresini 200'lük duktil, 2,5 kilometresini de 225'lik polietilen boru kullanarak 2 ay içerisinde tamamlamayı planlıyor.



Proje için kurban kesip dua edildi.



Adana Büyükşehir Belediyesi Başkanı Hüseyin Sözlü, Adana için durmadan yılmadan çalışıp proje üreten ekibin yoluna devam edeceğini belirterek, "Göreve geldiğimiz günden bugüne sadece ASKİ'yi yaklaşık 5 katı hem hizmet noktasında, hem de yatırım noktasında büyüttük. 31 Mart Yerel seçimlerinden sonra da kaldığımız yerden devam ederek, milliyetçi ve üretken belediyeciliği yepyeni projelerle sürdüreceğiz" şeklinde konuştu. - ADANA

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