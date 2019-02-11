Son Dakika Haberleri: Aski'den Kozan'a Yatırım

Aski'den Kozan'a Yatırım

1 saat önce

Adana Büyükşehir Belediyesi, Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Genel Müdürlüğü, Kozan Organize Sanayi Bölgesi içme suyu isale hattı ve şebeke hattı çalışmaları devam ediyor.

Aski'den Kozan'a Yatırım, System.String[]
Adana Büyükşehir Belediyesi, Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Genel Müdürlüğü, Kozan Organize Sanayi Bölgesi içme suyu isale hattı ve şebeke hattı çalışmaları devam ediyor.

ASKİ, 12 kilometrelik projenin 9,5 kilometresini 200'lük duktil, 2,5 kilometresini de 225'lik polietilen boru kullanarak 2 ay içerisinde tamamlamayı planlıyor.

Proje için kurban kesip dua edildi.

Adana Büyükşehir Belediyesi Başkanı Hüseyin Sözlü, Adana için durmadan yılmadan çalışıp proje üreten ekibin yoluna devam edeceğini belirterek, "Göreve geldiğimiz günden bugüne sadece ASKİ'yi yaklaşık 5 katı hem hizmet noktasında, hem de yatırım noktasında büyüttük. 31 Mart Yerel seçimlerinden sonra da kaldığımız yerden devam ederek, milliyetçi ve üretken belediyeciliği yepyeni projelerle sürdüreceğiz" şeklinde konuştu. - ADANA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.02.2019 10:25 Kaynak: İHA

Adana, Kozan, ASKİ, Güncel
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