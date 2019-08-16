Son Dakika Haberleri: ASKİ'den kurban atıkları temizliği
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ASKİ'den kurban atıkları temizliği

1 saat önce

Kurban Bayramı öncesi ASKİ Genel Müdürlüğünün su ve dere yataklarına kurban atığı atılmaması yönünde yaptığı uyarıları dikkate almayan bazı vatandaşların, kestikleri hayvanların atıklarını Ankara Çayı'na attığı ortaya çıktı.

ASKİ'den kurban atıkları temizliği, System.String[]
Kurban Bayramı öncesi ASKİ Genel Müdürlüğünün su ve dere yataklarına kurban atığı atılmaması yönünde yaptığı uyarıları dikkate almayan bazı vatandaşların, kestikleri hayvanların atıklarını Ankara Çayı'na attığı ortaya çıktı.

Başkentlilerin ihbarları üzerine harekete geçen ASKİ ekipleri, kötü kokuya ve çevre kirliliğine neden olan kurban atıklarını gün boyu yaptığı çalışma sonrası temizledi.

Toplum sağlığını tehdit ediyor

Toplum sağlığını tehdit eden ve su kaynaklarına zarar veren kurban atıkları ve çöpler, ASKİ Keçiören Bölge Müdürlüğüne bağlı ekiplerce iş makineleriyle temizlendi.

Tarihi Akköprü üzerinde Ankara Çayı'na atılan atıkları yoğun bir çalışma sonrası toplayan ASKİ ekipleri, bu atıkları Atık Bertaraf Tesislerine götürdü.

Para cezası var

ASKİ yetkilileri, kurban atıklarının su kaynaklarını kirlettiği ve haşerelerin çoğalmasına neden olduğu uyarısında bulunurken, hayvan kesiminde tahsis edilen yerler dışında hayvan kesen, kesilen hayvan atıklarını sokağa veya kamuya ait sair bir alana bırakan kişilerin tespiti halinde ise 5326 sayılı Kabahatler Kanunu'na göre zabıta ekiplerince 153 TL idari para cezası uygulanıyor. - ANKARA
Kurban Bayramı, Ankara, ASKİ, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.08.2019 11:10 Kaynak: İHA
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