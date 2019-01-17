Aski'den Kuşadası'nda 199 Milyonluk Yatırım

AYDIN (İHA) – Aydın'ın turizm incisi ve dünyaya açılan penceresi olan ilçesi Kuşadası'nda, Aydın Büyükşehir Belediyesi ASKİ Genel Müdürlüğü yatırımları 199 milyon liraya ulaştı.

AYDIN (İHA) – Aydın'ın turizm incisi ve dünyaya açılan penceresi olan ilçesi Kuşadası'nda, Aydın Büyükşehir Belediyesi ASKİ Genel Müdürlüğü yatırımları 199 milyon liraya ulaştı.



ASKİ Genel Müdürlüğü henüz 4. hizmet yılında olmasına rağmen ilçede bugüne kadar 426 kilometre uzunluğunda hat yapımı gerçekleştirdi. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun da yakından takip ederek sürekli bilgi aldığı çalışmalar çerçevesinde Kuşadası tarihinde görülmemiş yatırım hamlesi yapıldı.



İlçede hayat geçirilen ve en önemli yatırımlar arasında yer alan Kuşadası ilçe merkezi – Davutlar – Güzelçamlı mahallelerini kapsayan grup kanalizasyon çalışmalarında sona yaklaşılıyor. Şimdiye kadar çalışmalar çerçevesinde 139 kilometre hat yapılarak yüzde 80'lik gerçekleşme oranına ulaşıldı. Çalışmalar tamamlandığında ilçe merkezi ile Davutlar ve Güzelçamlı mahalleleri fosseptikten kurtularak kanalizasyon altyapısına kavuşacak.



Alt ve üst yapı çalışmaları çerçevesinde önemli projelere imza atan Aydın Büyükşehir Belediyesi, Kuşadası'nda bir projeyi daha hayata geçirmeye hazırlanıyor. Kuşadası'na sağlıklı ve sorunsuz içme suyu hizmeti sunmak için ilçe merkezi, Davutlar ve Güzelçamlı mahallelerini kapsayan içme suyu altyapısı projelendirme çalışmaları hızla sürüyor. Projelendirme çalışmalarının tamamlanmasının ardından kısa sürede çalışmalar başlayacak. Proje kapsamında eskiyen ve sık sorun çıkaran hatlar uzun ömürlü ve sağlıklı içme suyu hatları ile değişecek. Hatlardan kaynaklı su kayıp kaçakları önlenerek doğal rezervin korunması ve su yeterliliği sağlanacak.



Doğa ve çevrenin korunması adına gerçekleştirilen önemli yatırımlar arasında yer alan ve tamamlandığında ülkemizin sayılı tesisleri arasında yer alacak olan Kuşadası İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi yüzde 92 oranında tamamlandı. 477 bin kişi hizmet kapasiteli tesis, yaz – kış nüfus artışları hesaplanarak iki kademeli olarak tasarlandı. 56 milyon 994 bin TL'ye mal olan arıtma tesisi kısa zamanda devreye alınarak halkın hizmetine sunulacak.



Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu içme suyu sorunlarının çözümü için önemli bir projeye daha imza attı. ASKİ Genel Müdürlüğünce sık sık sorun çıkaran ve kesintilere yol açan terfi merkezleri arasındaki hatlarda çalışma gerçekleştirdi. Çalışmalar çerçevesinde ilçenin içme suyu ihtiyacını önemli ölçüde karşılayan Kuşadası DY4 Su deposu isale hattı ve DY1 Su deposu terfi hattı yapımı projesine 5 milyon 164 bin TL yatırım yapıldı. ASKİ Genel Müdürlüğü söz konusu terfi hatlarını yenileyerek su kesintilerini önledi.



"Daha yaşanabilir, daha modern bir Kuşadası için çalışıyoruz"



Kuşadası'nda ASKİ tarafından gerçekleştirilen altyapı çalışmalarına değinen Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, "Daha yaşanabilir, daha modern bir Kuşadası için durmadan, dinlenmeden, mesai kavramı gözetmeden çalışıyoruz. Kuşadası ilçemiz, sadece şehrimiz için değil sahip olduğu doğal ve tarihi güzellikleri ile ülkemiz turizmi açısından da önemli bir yer. Bu önemi gözeterek 4 yıl gibi kısa bir süreçte Kuşadası ilçe tarihinde görülmemiş ölçekte yatırım gerçekleştirdik. Yatırımlarımız aralıksız olarak sürecek" dedi. - AYDIN

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