Aski'den selin vurduğu Kalecik ve Çubuk'a müdahale - Son Dakika

Aski'den selin vurduğu Kalecik ve Çubuk'a müdahale

- Aski'den selin vurduğu Kalecik ve Çubuk'a müdahale Başkent genelinde başlattığı altyapı çalışmalarına hız kesmeden devam eden ASKİ Genel Müdürlüğü, merkez ve çevre ilçelerde şiddetli yağış sonrası meydana gelen sel ve su taşkınları nedeniyle yaşanan sorunlara müdahale ediyor.

- Aski'den selin vurduğu Kalecik ve Çubuk'a müdahale

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ANKARA - Başkent genelinde başlattığı altyapı çalışmalarına hız kesmeden devam eden ASKİ Genel Müdürlüğü, merkez ve çevre ilçelerde şiddetli yağış sonrası meydana gelen sel ve su taşkınları nedeniyle yaşanan sorunlara müdahale ediyor. Son olarak yağışın etkilediği Kalecik ve Çubuk Çavundur Mahallesi'nde incelemelerde bulunan ASKİ Genel Müdürü Erdoğan Öztürk, "Bölge halkının yıllardır süren ve şiddetli yağışla birlikte ortaya çıkan altyapı sorunlarına en kısa sürede çözüm üretmek için tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz" dedi.

Yaklaşık 6 milyon Başkentlinin içme ve kullanma suyu ile kanalizasyon altyapısı ihtiyacını karşılayan ASKİ Genel Müdürlüğü, bir yandan ekonomik ömrünü tamamlayan kanalizasyon ve şebeke hatlarını yenilerken, bir yandan da şiddetli yağışın yol açtığı selin izlerini silmek için yoğun mesai harcıyor. Ankara'da etkili olan şiddetli yağış nedeniyle merkez ve çevre ilçelerde meydana gelen altyapı sorunlarına anında müdahale ettiklerini belirten ASKİ Genel Müdürü Erdoğan Öztürk, selden etkilenen Kalecik ve Çubuk ilçelerinde incelemelerde bulundu.

Başkent'in birçok farklı noktasında eş zamanlı olarak altyapı güçlendirme ve yenileme çalışmalarını yürüttüklerini ifade eden ASKİ Genel Müdürü Erdoğan Öztürk, yoğun yağışların kentte oluşturduğu hasarı ortadan kaldırmak için de tüm imkanların seferber edildiğini söyledi. Sağanak yağışın ardından önce Kalecik İlçesi'ndeki Çaykaya ve Mahmutlar Mahallelerini ziyaret eden Öztürk, şiddetli yağışın bölgede sorunlara yol açtığını belirterek, muhtarlarla iletişim halinde olduklarını ve yaşanan sıkıntılara hızlı bir şekilde müdahale ettiklerini vurguladı.

ASKİ Çubuk'ta selin izlerini siliyor

ASKİ Genel Müdürü Erdoğan Öztürk, şiddetli sağanak yağmur ve dolu yağışının sel baskınlarına yol açtığı bir başka nokta olan Çubuk'un Yukarı Çavundur Mahallesi'ni de ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Çubuk İlçesi'nin Yukarı Çavundur Mahallesi'nde meydana gelen yağış sonrası bölge halkının geçim kaynağı olan vişne ağaçlarının zarar görmesi sonucu sürüklenen dal ve meyve parçalarının rögar kanallarının tıkanmasına neden olduğu, kanalların tıkanması sonucunda biriken suyun mahalledeki derenin istinat duvarını yıktığı tespit edildi.

Sel baskınlarına anında müdahale eden ASKİ ekipleri, can ve mal kayıplarının yaşanmasını önlerken, ASKİ Genel Müdürü Erdoğan Öztürk, Mahalle Muhtarı Osman Demirtaş ve selden olumsuz etkilenen mahalle sakinleriyle görüşerek sorunlarını dinledi. Yağışın meydana getirdiği hasarı gidermek için tüm imkanları seferber ettiklerini dile getiren Öztürk, "Sayın Başkanımız Mansur Yavaş'ın talimatlarıyla yoğun yağışlar sonrası etkilenen mahallelerde tespitlerimiz devam ediyor. Ekonomisi meyve üretimi üzerine yoğunlaşan Yukarı Çavundur Mahallesi yağıştan en çok etkilenen yerlerden bir tanesi. Geçen yağışla birlikte zarar gören noktalarda, bölgenin mağduriyetini gidermek için ASKİ olarak her türlü desteği vereceğiz" dedi.

Yukarı Çavundur Mahalle Muhtarı Osman Demirtaş, tek tesellilerinin can kaybı olmadığını söylerken, "Afetten dolayı mahallemiz ve mahsullerimiz çok zarar gördü, neyse ki can kaybı yaşanmadı. Anında ekipler gelerek imdadımıza yetişti. Ankara Büyükşehir Belediyesi yetkililerimiz de gelip ilçemizde incelemelerde bulundu ve sorunlarımızın çözülmesi için çalışma başlattı. Zor günümüzde yanımızda oldukları için çok teşekkür ederiz. Özellikle ASKİ Genel Müdürümüzün de bizzat gelerek sorunlarımızı dinlemesi, ihtiyaçlarımızı sorması bizi çok mutlu etti" diye konuştu.

Muhtarlardan ASKİ'ye teşekkür

Hafta boyunca aralıklarla mevsim normallerinin üstünde meydana gelen şiddetli yağışın birçok yerde zarara yol açtığına dikkat çeken Öztürk, muhtarlarla bir araya gelerek şöyle konuştu:

"Ankara merkezli yaşanan yoğun yağışlarımız tabi ki çevre ilçelerimizi de etkiledi. Oluşan su yoğunluğu bir takım hayvanların sele kapılmalarına, bazılarının zayi olmasına neden oldu. Allah'tan herhangi bir can kaybı yaşamadık. Muhtarlarım bize ulaştılar ve anında ASKİ ekiplerimizle müdahale ettik. Kısa zamanda problemi çözdük. İlçemizin eksiklerini imkanlarımız dahilinde hızlı bir şekilde tamamlayacağız."

Kalecik İlçesi'ne bağlı Çaykaya Mahallesi Muhtarı Mehmet Gürer altyapı sorunlarına hızlı ve etkili bir şekilde müdahale edildiğini belirterek, "İlginize, alakanıza çok teşekkür ederiz. Yaklaşık 10 yıl önce döşenen bu borular sürekli arıza veriyor. Suyumuzun boşa akmasını önlemek ve içme suyunu rahatlıkla kullanmak için biz bu hattın değişmesini istiyoruz. Bir sorunumuz olduğunda kolaylıkla ASKİ yetkililerine ulaşabiliyoruz. Kendileri uzak yakın demeden hızlı bir şekilde ekip göndererek anında müdahale ediyorlar" sözleriyle memnuniyetini dile getirdi. Mahmutlar Mahallesi Muhtarı Mikail Irmak da düşüncelerini şu sözlerle paylaştı:

"Senelerdir dere yatağında taşmalar meydana geliyordu. Yoğun yağışla birlikte sıkıntılarımız da arttı. ASKİ ekipleri altyapı sorunlarımızı gidermek için çalışma yapıyor. ASKİ Genel Müdürü Erdoğan Öztürk'ün bizzat gelerek derdimizi dinlemesi, çalışmaları yakından takip etmesi de bizi ayrıca mutlu etti. Çok teşekkür ederiz.

Kalecik, Çubuk, ASKİ, Yerel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.06.2020 03:51 Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Aski'den selin vurduğu Kalecik ve Çubuk'a müdahale - Son Dakika

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