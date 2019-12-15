ASKİ'den su sayaçları için "donma" uyarısı - Son Dakika
Son Dakika Güncel ASKİ'den su sayaçları için 'donma' uyarısı - Son Dakika

ASKİ'den su sayaçları için "donma" uyarısı

6 saat önce

ASKİ Genel Müdürlüğü, kış aylarında su sayaçlarının donmaması için abonelerine uyarılarda bulundu.

ASKİ'den su sayaçları için

ASKİ Genel Müdürlüğü, kış aylarında su sayaçlarının donmaması için abonelerine uyarılarda bulundu.


ASKİ Genel Müdürü Prof. Dr. Cumali Kınacı, eksi derecelere düşen sıcaklıklarda su sayaçlarının donup kullanılamaz hale gelebileceğine dikkat çekerek, sayaçların zarar görmemesi için abonelerin kendi önlemlerini almaları gerektiğini söyledi. Korumasız ve açıkta bulunan su sayaçları ile su borularının donma olasılığının yüksek olduğu belirten Kınacı, "Bazı abonelerimiz donan sayaç ve su borularına sıcak su ve ateşle müdahale ederek açmaya çalışıyor. Bu da sayaçlara zarar vererek, kullanılamaz hale getiriyor" dedi. Su sayaçlarının bulundukları yerde varsa hava cereyanına karşı koruyucu önlemler alınması, açık bölümlerin kapatılması, varsa kırık camların yenilenmesi gerektiğine vurgu yapan Kınacı, şu bilgileri verdi:


"Sayaçlar ve açıkta kalan su boruları, cam yünü, bez parçası, talaş, boru kılıfı gibi maddelerle kaplanmalıdır. Sayaç yeri temiz, aydınlık ve rüzgar almayacak şekilde düzenlenmelidir. Su sayacının donması halinde ise patlayan sayaçtan akan sudan dolayı diğer sayaçların donmasına engel olabilmek için öncelikli olarak vananın kapatılarak, suyun kesilmesi gerekir."


Cumali Kınacı, sayaçların donması, patlaması veya su akması durumunda derhal vanasının kapatılması ve Alo 153 Mavi Masa'nın aranması gerektiğini belirtti. - ANKARA

ASKİ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.12.2019 11:55 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Hande Erçel'in hayranları annesi Aylin Erçel adına Arakan'da su kuyusu açtırdı
Antalya'da "ay balığı" görüntülendi Kızgın müşteri tekel bayisini bastı! Engelli vatandaşın yaralandığı olay kamerada Ümraniye'de otomobil, park halindeki araçlara daldı: 1'i çocuk 5 kişi yaralandı

Son Dakika Haberleri
18:11 DHA YURT BÜLTENİ-13 - Son Dakika
18:11 İstanbul-eminönü'nde umut kuyruğu -2 - Son Dakika
18:07 Antalyalılar "kış güneşi"nin keyfini çıkardı - Son Dakika
18:07 Eminönün'de metrelerce "umut" kuyruğu - Son Dakika
18:05 CHP'li meclis üyesinin otel ruhsatıyla yaptığı 6 katlı apartmanın dairelerini sattığı iddiası - Son Dakika
17:31 Kızgın müşteri tekel bayisini bastı! Engelli vatandaşın yaralandığı olay kamerada - Son Dakika
17:03 Dağda kalp krizi geçiren avcı hayatını kaybetti, köpeği yanından ayrılmadı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.12.2019 18:18:32. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: ASKİ'den su sayaçları için "donma" uyarısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]