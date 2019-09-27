Son Dakika Haberleri: Aski'den 'sudan kaynaklı salgın hastalık' haberlerine ilişkin açıklama
Son Dakika Güncel Haber

Aski'den 'sudan kaynaklı salgın hastalık' haberlerine ilişkin açıklama

42 dakika önce

ANKARA Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Ankara'da, sudan kaynaklı salgın hastalık olduğu kesinlikle doğru değildir.

Aski'den 'sudan kaynaklı salgın hastalık' haberlerine ilişkin açıklama, System.String[]

ANKARA Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, " Ankara'da, sudan kaynaklı salgın hastalık olduğu kesinlikle doğru değildir. Suyumuz, Dünya ve Türk Kalite Standartlarına uygundur" denildi.

ASKİ tarafından sosyal medyadan yapılan açıklamada, su numunelerindeki klor konsantrasyonunun 0,2 mg/L'nin üzerinde olduğu belirtildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Genel Müdürlüğümüz ve Halk Sağlığı Kurumu tarafından 1000'in üzerinde noktadan alınan su numunelerindeki klor konsantrasyonu 0,2 mg/L'nin üzerindedir. Ankara'da, sudan kaynaklı salgın hastalık olduğu kesinlikle doğru değildir.Genel Müdürlüğümüz ve Halk Sağlığı Kurumu tarafından 1000'in üzerinde noktadan alınan su numunelerindeki klor konsantrasyonu 0,2 mg/L'nin üzerindedir. Suyumuz, Dünya ve Türk Kalite Standartlarına uygundur."

Öte yandan konuyla ilgili Twitter adresinden açıklama yapan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, "Ankara'da, sudan kaynaklı salgın hastalık olduğuna yönelik asılsız haberler yayılmıştır. Bu haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Gerekli açıklamayı ASKİ Genel Müdürlüğümüz yapmış bulunmaktadır" dedi.

Ankara, ASKİ, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 09:37 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İstanbul Üniversitesi öğrencilerinden 'hasarlı bina' eylemi: Oturma eylemi başlattılar
Kandilli Rasathanesi'nden açıklama yapılırken canlı yayında deprem oldu Trabzonspor'da Hüseyin Türkmen, Arda Akbulut ve Abdurrahim Dursun'un sözleşmeleri uzatıldı! Ankara'da heyecan yaratan gelişme! Devlet Bahçeli bugün de hastaneye gitti

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.9.2019 22:20:49. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Aski'den 'sudan kaynaklı salgın hastalık' haberlerine ilişkin açıklama
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]