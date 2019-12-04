Son Dakika Haberleri: ASKİ'den suyu kesilen KOAH hastası kadına jet çözüm
Son Dakika Güncel ASKİ'den suyu kesilen KOAH hastası kadına jet çözüm - Son Dakika

ASKİ'den suyu kesilen KOAH hastası kadına jet çözüm

6 saat önce

Adana'da makineye bağlı yaşayan KOAH hastası Kadriye Dalkılıç'ın borcunu ödeyemediği için kesilen suyu ASKİ tarafından yeniden bağlandı.

ASKİ'den suyu kesilen KOAH hastası kadına jet çözüm, System.String[]

Adana'da makineye bağlı yaşayan KOAH hastası Kadriye Dalkılıç'ın borcunu ödeyemediği için kesilen suyu ASKİ tarafından yeniden bağlandı.


Son 1 buçuk yıldır sadece 400 lira ile 1 kızıyla geçinmeye çalışan Kadriye Dalkılıç, evine gelen su faturalarını da ödeyemedi. Toplam birikmiş 3 bin 700 lira olan su faturası nedeniyle Dalkılıç'ın evinin suyu ASKİ tarafından kesildi. İHA'nın 'Evinin suyu kesilen KOAH hastası kadının gözyaşları' başlıklı yaptığı haber üzerine ASKİ ekipleri hasta kadının suyunu yeniden bağladı.


ASKİ'den konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Su faturalarını ödemeyen abonelerin otomatik olarak belli bir süre içerisinde su kullanımları kısıtlanmaktadır. Ancak haberde ismi geçen abonemizin özel bir durumu bulunması sebebiyle, şahsın evindeki su kısa süre içerisinde kullanıma açılmıştır. ASKİ, gerçekleştirdiği hizmetlerde engelli vatandaşların yaşamlarını kolaylaştırmak için çeşitli uygulamaları hayata geçirmektedir" denildi.


"Engellilere yüzde 50 indirimli su"


Açıklamada, engelli vatandaşların suyu yüzde 50 indirimli kullanmalarına imkan sağlandığı da hatırlatılarak, şunlara yer verildi:


"ASKİ Genel Müdürlüğü'nde faaliyete başlayan "Engelsiz Masa" uygulaması kapsamında abonelik işlemleri için ASKİ'ye gelen aboneler, sıra numarası almaya gerek kalmadan halkla ilişkiler personelleriyle birlikte işlemlerini yaptırıyor. Evrak süreçlerinde sağlanan kolaylıkların yanı sıra, sağlık raporunda yüzden 40 ve üzeri derecede engeli olduğu belirlenen ve engelli kartı bulunan abonelere su faturalarında birim fiyat üzerinden yüzde 50 indirim uygulanıyor." - ADANA

Adana, KOAH, ASKİ, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 03:46 Kaynak: İHA
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