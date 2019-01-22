Aski'den Yedigöze Barajı İçme Suyu Projesi

Kırsal bölgelerin içme suyu problemlerine köklü çözüm üretecek stratejik yatırım olan Yedigöze Barajı İçme Suyu Projesi hayata geçiriliyor.

Kırsal bölgelerin içme suyu problemlerine köklü çözüm üretecek stratejik yatırım olan Yedigöze Barajı İçme Suyu Projesi hayata geçiriliyor.



Adana Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ)'nin en önemli yatırımlarından biri olan Yedigöze Barajı İçme Suyu Projesi, Kozan, İmamoğlu, Ceyhan ve Yumurtalık ilçelerinin uzun vadeli olarak içme suyu ihtiyacının karşılanmasına çözüm getirecek. Bu kapsamda ilçe merkezlerine ilave olarak köylerin de Yedigöze Barajı'ndan faydalanması sağlanacak.



Proje dahilinde toplam 137 mahallenin içme suyu problemine son vermek için büyük ölçekli arıtma tesisi ile ihtiyaç görülen konumlara su depoları yapılması planlanıyor.



Yapılan hizmet ve yatırımlarla Adana'nın geleceğine yön verdiklerini ifade eden Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, Yedigöze Barajı İçme Suyu Projesinin Adana için büyük önem arz ettiğini dile getirdi. Sözlü, "Aynı zamanda ilçe bazında değerlendirilecek olursa; Ceyhan'a 324 kilometre, Kozan'a 113 km, İmamoğlu'na 104 km ve Yumurtalık'a 59 kilometre olmak üzere toplamda 600 km uzunluğunda içme suyu hattı döşenecek. Bu sayede Yedigöze Barajı'ndan Kozan, İmamoğlu, Ceyhan ve Yumurtalık ilçelerimize içme suyu sağlanmış olacak. Yedigöze Barajı'nda arıtma tesisleri kurup şebekeleri tesis ederek vatandaşlarımıza daha temiz ve sağlıklı suyu ulaştıracağız" dedi.



Tünel iletim hattının yapımına başlandı



1 milyon nüfusun su ihtiyacını karşılayacak yeterliliğe sahip olacak olan projenin 1. etabı kapsamında ihalesi ve yer teslimi yapılmış olan tünel iletim hattının yapım çalışmaları sürdürülüyor. - ADANA

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