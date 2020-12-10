ASKİ ekipleri Mamak ve Yenimahall'de altyapı çalışması başlattı - Son Dakika

ASKİ Genel Müdürlüğü, sel baskınlarının yaşandığı Mamak ilçesindeki çarşı içi olarak bilinen bölge ile Demetlale Mahallesi'nde geniş çaplı altyapı çalışması başlattı.

Mamak Belediye Başkanlığı, Mamak Kaymakamlığı ve Mamak Telekom Müdürlüğü'nün de yer aldığı bölgeye yaklaşık 2 bin 92 metre atık su ve yağmur suyu hattı ile çeşitli ebatlarda 156 ızgara yerleştiren ASKİ ekipleri, Yenimahalle Demetlale Mahallesi'nde de ızgara yenileme çalışmaları gerçekleştiriyor. Aşırı yağışlarda sel ve su taşkınlarının yaşandığı görüntülere sahne olan Mamak ilçesinde bölge bölge altyapı çalışmalarını hızlandıran ve ASKİ ekipleri, çarşı içi bölgesine yaklaşık 2 bin 92 metre atık su ve yağmur suyu hattı döşemeye başladı. ASKİ ekipleri, Yenimahalle ilçesi Demetlale Mahallesi'nde de eş zamanlı olarak su baskınlarını önlemek için ızgara yenileme çalışmaları gerçekleştirirken, bölgenin altyapı sorununun çözümü için yoğun mesai harcıyor.

ASKİ Genel Müdürü Erdoğan Öztürk, 406. Cadde ve çevresindeki çalışmaları Demetlale Mahallesi Muhtarı Ebru Mert ile birlikte inceledi. Öztürk, Mamak Belediyesi, Mamak Kaymakamlığı ve Mamak Telekom Müdürlüğü'nün de bulunduğu bölgenin topoğrafik açıdan Mamak ilçesinin en düşük kotlarında bulunduğuna dikkat çekti. Bölgede aşırı yağışlarda bu nedenle sel baskınları yaşandığını vurgulayan Öztürk, "çarşı içi" olarak adlandırılan alanda yapısal ömrünü dolduran yaklaşık bin 132 metrelik atık su, 960 metrelik yağmur suyu hattının yenilendiğini ifade etti. ASKİ Genel Müdürü Erdoğan Öztürk, bölgeye ayrıca 7 büyük, 143 çiftli ve 6 tekli olmak üzere toplamda 156 ızgara yerleştirildiğini söyledi. - ANKARA