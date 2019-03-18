Aski, Feke Akoluk Mahallesi'nin Su Sorununu Çözüyor
12 dakika önce
Adana Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) ekipleri, Adana'nın Feke ilçesine bağlı Akoluk Mahallesi'nin içme suyu sorununu ortadan kaldırmak için harekete geçti.
Adana Büyükşehir Belediyesi
Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ
) ekipleri, Adana'nın Feke
ilçesine bağlı Akoluk
Mahallesi'nin içme suyu sorununu ortadan kaldırmak için harekete geçti.
ASKİ ekipleri, toplam uzunluğu 14 bin 500 metre olan içme suyu projesine başladı. Projede 63, 75, 90, 110 ve 125 mm çaplarında polietilen boruların döşemesi gerçekleştiriliyor. Kaynakların birleştirilerek suyun köyün merkezine ulaştırılacağı çalışma kapsamında, 2 adet 30 m'lük terfi merkezi ve 100 metre kapasiteli su deposunun da yapımı sağlanacak.
Zor coğrafi ve mevsimsel şartlara rağmen yaklaşık 1 aydır çalışma yürüten ASKİ, projeyi en kısa sürede tamamlamayı planlıyor.
Projenin sona ermesiyle birlikte Akoluk Mahallesi sakinlerinin içme suyu sorunu tarihe karışacak. - ADANA
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Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 11:27 Kaynak: İHA
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