ASKİ genel müdürlüğü, kesintisiz ve sağlıklı su temini için içme suyu hatlarını yeniliyor

25 ilçede yılın ilk 8 ayında 515 milyon 189 bin 709 TL'lik altyapı yatırımı gerçekleştirildi

ANKARA - ASKİ Genel Müdürlüğü, Başkentlilerin musluklarından kesintisiz ve temiz su akmasını sağlamak için bu yılın ilk 8 ayında toplamda 515 milyon 189 bin 709 TL'lik yatırım gerçekleştirdi.

Başkent'in içme ve kullanma su ihtiyacını karşılayan ASKİ, bir yandan eskiyen ve yetersiz kalan içme suyu hatlarını yenilerken bir yandan da mevcut su kaynaklarının verimli kullanılması yönünde yeni su kaynaklarını devreye sokuyor.

ASKİ Genel Müdürü Prof. Dr. Cumali Kınacı, ASKİ'nin abonelerine temiz ve sağlıklı su temin etmek için altyapıyı güçlendiren çalışmaları aralıksız sürdürdüğünü söyledi. Bu yılın ilk 8 ayını değerlendiren ve çalışmaları yerinde inceleyen Kınacı; içme suyu, atık su ve yağmur su hattı döşenmesi, su depoları ile pompa istasyonlarının inşası, su kuyularının açılması ve dezenfeksiyon ünitesi yapımı gibi birçok konuda altyapı yatırımlarına ağırlık verdiklerini ifade etti.

"1 milyon 183 bin 778 metre içme suyu hattı döşedik"

Başkent'in birçok farklı noktasında eskiyen, yetersiz kalan su iletim hatlarını yenileyerek, kapasitelerini artırdıklarını belirten Kınacı, "1 Ocak-31 Ağustos 2019 arasında 25 ilçemizde 1 milyon 183 bin 778 metre içme suyu, 422 bin 500 metre kanalizasyon, 90 bin 61 metre yağmur suyu hattı döşedik" dedi.

Altyapı yenileme çalışmalarının dışında 3 adet terfi merkezi ile 5 adet su deposu inşa ettikleri ifade eden ASKİ Genel Müdürü Prof. Dr. Cumali Kınacı, şu bilgileri verdi:

"Dış ilçeler olarak tabir edilen merkeze uzak ilçeler ve mahallelerde ise 55 noktada su kuyusu açtık. Yine bu kapsamda 1 dezenfeksiyon ünitesi kurduk. Pompa istasyonları, paket arıtma tesisleri gibi yılın ilk 8 ayında gerçekleştirdiğimiz birçok yatırımın ASKİ'ye maliyeti ise 515 milyon 189 bin 709 TL oldu.

ASKİ'nin yatırımlarına nüfus artışına bağlı olarak kapasitesi yetersiz kalan içme suyu ve kanalizasyon hatlarını yenileyerek devam edeceğine dikkat çeken Kınacı, yeni su kaynakları ile birlikte mevcut su kaynaklarının kontrolü, korunması, sürdürülebilir ve verimli olarak kullanılmasını sağlamak için de gerekli çalışmaları sürdüreceklerini sözlerine ekledi.