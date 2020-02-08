ASKİ Genel Müdürü Cumali Kınacı'ya veda yemeği - Son Dakika
Son Dakika Güncel ASKİ Genel Müdürü Cumali Kınacı'ya veda yemeği - Son Dakika

ASKİ Genel Müdürü Cumali Kınacı'ya veda yemeği

6 saat önce

Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresinde (ASKİ) görev süresi dolan Genel Müdür Cumali Kınacı'ya veda yemeği düzenlendi.

ASKİ Genel Müdürü Cumali Kınacı'ya veda yemeği, System.String[]

Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresinde (ASKİ) görev süresi dolan Genel Müdür Cumali Kınacı'ya veda yemeği düzenlendi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, yemek programına katılan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, hizmetlerinden dolayı Kınacı'ya teşekkür etti.

Kınacı ile uyum içinde çalıştıklarını belirten Yavaş, Kınacı'nın yanlış bir icraatını görmediklerinin altını çizerek birlikte çalışmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Yavaş, "Biz idarecilerin bir sorumluluğu var. Bu sorumluluk, insan hayatı ve sağlığı ile ilgili. Bizler belediye olarak insanların doğumundan ölümüne kadar hayatının her anında hizmet veriyoruz. İş başına geldiğimizde öncelikli olarak Cumali Bey ile insan sağlığını ilgilendiren ne varsa onları planladık. Biz, seçmenin bize yüklediği mükellefleri yerine getirmek için çalışıyoruz. Gece yattığımız zaman vicdanımızın rahat olmasını önemsiyoruz." ifadelerini kullandı.

Yardımlarından dolayı çalışma arkadaşlarına teşekkür eden Kınacı da ASKİ'de çalışan gençlerin kendilerini kanıtlaması için çaba sarf ettiğini anlattı.

ASKİ'nin önemli bir kurum olduğunu vurgulayan Kınacı, şunları kaydetti:

"ASKİ, 25 ilçenin 25 bin kilometrekarelik alanına hizmet ediyor. Ankara'da bir dağın başındaki köylüden de kentteki şehirliden de sorumlu. Su olmazsa insan yaşayamaz. Dolayısıyla hayatımızın sürekliliği açısından bütün canlılar için su vazgeçilmez bir unsur ve bunun sürekli aynı kalitede olması lazım. Bu nedenle ASKİ'ye de önemli bir sorumluluk yükleniyor."

Bütün ASKİ görevlilerinin gece gündüz demeden çalıştıklarını anlatan Kınacı, "Gece -10 derecede, yağmurlu havada çalıştıklarını biliyorum. Ayrıca, Ankara'da su kayıp kaçak kontrolü çalışmaları da meyvelerini vermeye başladı." ifadelerini kullandı.

Ankara, ASKİ, CEO, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.02.2020 11:38 Kaynak: AA
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