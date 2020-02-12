ASKİ Genel Müdürü Erdoğan Öztürk oldu - Son Dakika
Son Dakika Güncel ASKİ Genel Müdürü Erdoğan Öztürk oldu - Son Dakika

ASKİ Genel Müdürü Erdoğan Öztürk oldu

6 saat önce

Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Genel Müdürlüğü'ne Erdoğan Öztürk getirildi.

ASKİ Genel Müdürü Erdoğan Öztürk oldu, System.String[]

Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Genel Müdürlüğü'ne Erdoğan Öztürk getirildi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, görev süresi dolan Prof. Dr. Cumali Kınacı'nın ardından ASKİ Genel Müdürlüğü görevine Erdoğan Öztürk atandı.

ASKİ'nin kaliteli, içilebilir, kesintisiz içme ve kullanma suyu için çalışmalarını aralıksız sürdüreceklerini aktaran Öztürk, "Şehrimiz, her şeyin en iyisini hak ediyor. Tek hedefimiz var, Ankara için çalışmak ve başarılı olmak. Tüm Ankaralılara şu sözü veriyorum; su faturası ile ilgili ödenen her kuruşun karşılığı içme suyu, yağmur suyu, arıtma tesisleri, kanalizasyon altyapısı hizmetleriyle geri dönecek." ifadelerini kullandı.

Öztürk, bir kentin gerçek kalkınma ve gelişmişliğinin en belirgin göstergesinin altyapı yeterliliği ile ölçüldüğüne dikkati çekerek, "Sahip olduğumuz tecrübe ve bilgi birikimiyle kurumda çalışan değerli çalışma arkadaşlarım ile tüm sorunların üstesinden geleceğime olan inancım tam olup, sorunları çözmek, geleceğe yönelik farkındalık yaratacak projeler oluşturmak adına bu makamı bana layık gören Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mansur Yavaş'a çok teşekkür ederim." değerlendirmesinde bulundu.

1964'te Elazığ'da dünyaya gelen Öztürk, Ankara Çankaya Lisesi ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü'nden mezun oldu. Devlet Su İşleri (DSİ) Amasya Şube Müdürlüğü ve DSİ Genel Müdürlüğü Barajlar ve Hidroelektrik Santrali Dairesi'nde görev alan Öztürk, 2015 ve 2019 yılları arasında ise Aydın Büyükşehir Belediyesi Aydın Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürü olarak görev yaptı.

Erdoğan Öztürk, Ankara, ASKİ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 02:58 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Rusya Dışişleri: İdlib'deki durumun nedeni Ankara'nın yükümlülüklerini yerine getirmemesi
Çin Büyükelçisi Li: "Geçerli olabilecek ilaç test edildi, ilacın oluşturulması için çalışmalar... İlker Başbuğ'un başlattığı "FETÖ'nün siyasi ayağı" tartışmasına İsmail Hakkı Pekin'den Erdoğan'a destek geldi Adnan Oktar suç örgütünün üyesi elbise dolabında yakalandı

Son Dakika Haberleri
21:27 Aldatıldığını doğrulayan Defne Samyeli'nin eski eşi Eren Talu'nun sözleri ortaya çıktı: Defne beni aldattı
20:09 Hollywood yıldızı Jennifer Aniston, 51. yaşını Interview Dergisi'ne verdiği pozlarla kutladı
19:35 Mine Tugay'ın balkon pozu takipçileri tarafından çok beğenildi
19:15 Şeyma Subaşı Instagram'daki dans paylaşımıyla takipçilerinin beğenisini kazandı
17:41 Defne Samyeli'nin eski eşi Eren Talu'dan şok edici sözler!

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.02.2020 21:33:25. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: ASKİ Genel Müdürü Erdoğan Öztürk oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]