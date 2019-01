Aski Genel Müdürü Kınacı'dan 2018 Yılı Değerlendirmesi

ASKİ Genel Müdürü Prof. Dr. Cumali Kınacı, ASKİ'nin 2018 yılında gerçekleştirdiği yatırımlar, faaliyetler ve yeni yılda yapılması planlanan projeler hakkında açıklamalarda bulundu.

Başkent'in içme ve kullanma su ihtiyacını karşıladıklarını belirten Kınacı, ASKİ'de geride bırakılan yılda yeni bir kurumsal kimlikle şeffaf bir yönetim anlayışını hakim kıldıklarını söyledi.



"23 daire başkanlığı 16'ya indirildi"



ASKİ'de 23 olan daire başkanlığını 16'ya düşürerek daha etkin hale getirdiklerini vurgulayan Kınacı, ASKİ'nin değişen ve gelişen günümüz koşullarına göre yeniden yapılandırıldığını, verilen mesleki ve kişisel eğitimlerle de personelin kurumsal verimliliğinin artırıldığına dikkat çekti.



Bir ülkenin, bir şehrin medeniyet ölçüsünün altyapı tesislerinin seviyesi ve gücüne bağlı olduğunu dile getiren Kınacı, "Altyapı yatırımları en çok ihmal edilen konuların başında yer almakta ancak gelişmiş ülkelerin tamamında altyapı güçlü" dedi.



Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Tuna'nın talimatları doğrultusunda 2018 yılını Başkent'in her bir noktasında su taleplerinin karşılanmasına ayırdıklarını ifade eden Kınacı, şu bilgileri verdi:



"Hizmet verenlerle hizmet alanları bir araya getirmek amacıyla 25 ilçede muhtarlar, STK'lar, kurum temsilcileri ve halkla toplantılar düzenledik. Vatandaşlarımızın görüşlerini tek tek aldıktan sonra acil yapılması gereken işleri tespit ettik. Planlamalarımızı yaptıktan sonra sorunları çözmeye başladık."



"Asbestli su borusu kalmayacak"



Başkent genelindeki 173 kilometre uzunluğundaki asbestli, çimentolu su borularının yenilenmeye başladığını, ilkbahar aylarında tamamının değiştirileceğini belirten Kınacı, şehrin hiçbir yerinde asbestli borunun kalmayacağını açıkladı.



ASKİ'nin geçen bir yılda yeni su kaynaklarının bulunması, kuyular açılması ve atık suların toplanarak uzaklaştırılması için çalışmalar yaptığını da ifade eden Kınacı, "Su sıkıntısı olan 23 mahallede (köy) açtığımız 23 su kuyusu ile 82 bin kişinin su ihtiyacını karşılamaya başladık. Açılan su kuyularında suyun da kalitesini belirleyerek suyun yapısına uygun arıtma sistemi kurduk" dedi.



Beypazarı ve Polatlı gibi ilçelerde daha çok hissedilen su yetersizliğini gidermek için grup köy projelerini devreye sokacaklarını belirten Kınacı, "Bu bölgelerde göletler inşa ederek göletlerden grup köylere su vermeye başlayacağız. Bunun da planlamalarına başladık" diye konuştu.



"100 adet su deposu inşa edildi"



İlçelerdeki 267 adet su deposu ihtiyacının 100 tanesinin inşaatın bitirildiğini 167'sinin ise Haziran ayına kadar tamamlanacağını vurgulayan Kınacı, ekonomik ömrünü tamamlamış, 30-40 yıl önce yapılmış eskiyen su depoları ile su şebekelerinin tamamının değiştirileceğini söyledi.



"Altyapıda 15 sorunlu bölgeye neşter vuruldu"



Ankara'da şiddetli yağmurlarda meydana gelen su taşkınlarının önlenmesi için 15 farklı sorunlu bölgenin 11'inde altyapı çalışmalarını tamamladıklarını, 4 noktada ise çalışmaların devam ettiğini kaydeden Kınacı, Akay Kavşağı alt geçidi ile Mamak Boğaziçi Mahallesi'ne döşenen yeni içme suyu ve yağmur suyu hatları sayesinde bu bölgelerde riskin kalmadığının altını çizdi.



"Su kaynağında temizleniyor"



Başkent'in suyunu kaynağından itibaren temizlemeye başladıklarının altını çizen Kınacı, yaptıkları çalışmalar hakkında şu bilgileri verdi:



"Ankaralıların kaynak suyu lezzetinde su içmesi için barajlarda algasit uygulamasını başlattık. Baraj Havzası Koruma Planları için çalışmalar yapıyoruz. Arıtmada kullandığımız kimyasalları ve dozajlarını değiştirerek koku ve tatta önemli gelişmeler sağladık. Bir diğer koku kaynağı olan kloru İvedik Su Arıtma Tesisleri'nin yanı sıra 32 farklı noktada kurduğumuz klorlama istasyonlarından vermeye başladık. Dozaj ayarlaması yapıldığı için artık klor kokusu yok oldu."



"Arıtma tesislerine ilaveler yapılacak, kapasiteleri arttırılacak"



ASKİ Genel Müdürü Prof. Dr. Cumali Kınacı, Başkent'in atık ve yağmur suyunun toplandığı Tatlar Atık Su Tesisi'nin kapasitesinin arttırılacağını, arıtılan temiz suyun da 11 bin hektarlık tarım alanının sulamasında kullanacağını söyledi.



Kınacı, arıtma tesisinde çıkarılan çamurdan üretilecek enerji ile de tesisin yüzde 68 oranında enerji ihtiyacının karşılanacağını ifade etti.



Günlük 1 milyon 150 bin suyun arıtımının gerçekleştirildiği İvedik İçme Suyu Arıtma Tesisi'nin kapasitesinin de arttırılacağını açıklayan Kınacı, tam kapasite çalışan tesisinin 4. ünitesinin hizmete alınmasının ardından tesisinin 1 milyon 650 bin arıtma ile tam kapasite çalışacağını söyledi.



"Arıtma tesisi olmayan ilçelere de arıtma tesisi kurulacak"



Başkent'te Arıtma tesisi olmayan ilçenin kalmayacağını belirten Kınacı, şöyle konuştu:



"Polatlı, Kızılcahamam, Beypazarı arıtma tesisleri işletmeye alındı. Şereflikoçhisar'da yapımı devam eden arıtma tesisi de 2019 yılında işletmeye alınacak. Nallıhan için de projeyi hazırlıyoruz. Gelecek yıl da tesislerin yapımına başlayacağız ve böylece arıtma tesisi olmayan hiçbir ilçe kalmayacak."



Pursaklar ve Kahramankazan Arıtma Tesislerini yenilediklerini de vurgulayan Kınacı, "Beypazarı ve Temelli'de 4 yıldır tamamlanamayan arıtma tesislerini bu yıl tamamlıyoruz. Bununla birlikte Bala'daki Tepeköy ve Karadalak Arıtma tesislerinin kapasitesini artırdık böylece daha önce su kıtlığı yaşayan 28 mahalleye (köye) su verilmesini sağladık" dedi.



"Su kayıp kaçakları azaltılacak"



Eskimiş ve yetersiz kapasiteye sahip borularda meydana gelen kayıp ve kaçakların su tüketiminde büyük yer tuttuğuna dikkat çeken Kınacı, "Pilot bölge olarak seçtiğimiz Gölbaşı ve Sincan'da 12 bin kişinin su ihtiyacını karşılayacak 14 arıza tespit ederek müdahalede bulunduk. Ankara'nın genelinde yüzde 40 oranında kayıp-kaçak olduğunu tahmin ediyoruz. Kabul edilebilir rakamının yüzde 10 olduğu düşünülürse bizim de bu oranı bu seviyeye çekmemiz gerekiyor" değerlendirmesinde bulundu.



Ankara'nın yıllık su tüketiminin 450 ile 480 milyon metreküp arasında olduğunu belirten Kınacı, kayıp ve kaçakların önlenmesi halinde su tüketimini 300 milyon metreküpün altına düşürmenin hedefleri olduğunu, bunu başarmaları halinde ise mevcut kaynaklarının Ankara'nın su ihtiyacını karşılayacağını söyledi.



"Gerede Tüneli'nde ışık göründü"



Gerede'den gelecek suyla birlikte Kesikköprü'den su almayı bırakacaklarını belirten Kınacı, 31 bin 574 metre uzunluğundaki tünelin yapımında sona gelindiğini, geçirimsizlik testlerinin ardından şubat ayının sonundan itibaren su akıtmaya başlayacakları müjdesini verdi.



Su indirimleri



ASKİ Genel Müdürü Prof. Dr. Cumali Kınacı, sudaki kayıp kaçakların önlenmesi, su verimliliğinin arttırılması ve sağlıklı bir yönetim anlayışının yanı sıra enerji maliyetlerinin düşürülmesi halinde su faturalarının yarı yarıya kadar inebileceğine işaret etti.



Başkan Tuna'nın 2018 yılında su faturalarında indirim yapılması konusunda talimat verdiğini belirten Kınacı, "Başkanımızla birlikte yaptığımız hesaplamalar kapsamında önce 16 ilçede daha sonra da Başkent genelinde su indirimi yaptık. Son olarak da her ay 5 lira olarak alınan şube yolu bakım ücretini kaldırdık" dedi.



"Bin 300 noktada yeni su kaynağı tespit edildi"



Geçtiğimiz yıl içinde Ankara genelinde bin 300 su kaynağı tespit edildiğini müjdeleyen Kınacı, şu bilgileri paylaştı:



"Bu kaynakların hepsinin su kalitesi ve özelliklerini belirledik. İçme suyu olarak kullanılıp kullanılamayacağının test edilmesinin ardından da 45 adet paket arıtma tesisi kurduk. Bundan sonra da ihtiyaç doğrultusunda suyun arıtma özelliklerine göre arıtma tesisleri kurmaya devam edeceğiz. Her yerin su kalitesi aynı değildir."



"Enerji tüketen değil enerji üreten olacağız"



Su faturalarını yükselten enerji maliyetleri hakkında da bilgi veren Kınacı, şöyle konuştu:



"2018 yılında 400 milyon TL'ye yakın olan enerji maliyetinin 220 milyon TL'si Kesikköprü hattından kaynaklandı. Gerede suyunun devreye girmesiyle birlikte bu maliyet ortadan kalktığı gibi Gerede Tüneli'nin ucuna kurulacak hidroelektrik santrali ile de enerji üreteceğiz. Bunların enerji verimliliğini arttırmak için mevcut pompaları ve su iletim hatlarında daha az enerji tüketen pompaları tercih edeceğiz. Hedefimiz, maliyetleri sıfırlayarak enerji tüketen değil enerji üreten kurum haline gelmek."



"Ankara'nın altyapı haritasını ve master planını çıkarıyoruz"



"Ankara'nın genelindeki su, kanalizasyon ve içme suyu hatlarının, hangi yılda yapıldığı, çapı, eğimi, boru cinsi koordinatları, derinliği kaldırıma uzaklığı nedir?" gibi sorulara anında yanıt verilmesini sağlayan altyapı haritasını çıkardıklarını kaydeden Kınacı, yeni yerleşim planlaması yapılırken, ilçe belediyelerinin mutlaka ASKİ'ye bilgi vermesi için yazı yazdıklarını da anlattı.



Suyu kaynağından aldıktan sonra, önce kaynak geliştirme çalışmaları yapılması gerektiğini belirten Kınacı, "2050 yılına kadar su yönetimi sağlamak amacıyla uzman bir kadroyla master plan çalışmalarını başlattık. İhtiyaçlar ve gelişmeler tahmin edilecek ve yatırımlar buna göre tek tek belirlenecek. Ankara'nın mevcut su ihtiyacı ve talepleri nasıl değişecek, şehir nereye doğru büyüyecek, buna göre senaryolar geliştirilecek. İç Anadolu'da 2035-40 yılları arasında şiddetli bir kuraklık olacağı tahmin ediliyor. Bu süreçte içme ve kullanma suyu ihtiyacının nasıl karşılanacağını şimdiden planlamamız şart" dedi.



"Mevcut hatlara paralel yedek hatlar döşenecek"



Mevcut hatlara paralel mutlaka yedek hatların döşenmesinin gerekli olduğunu dile getiren Kınacı, bir hatta arıza olması halinde yedek hattın devreye girmesiyle vatandaşların su sıkıntısı yaşamayacağını ifade etti.



Bu kapsamda Gölbaşı için paralel hat döşendiği bilgisini veren Kınacı, "2019 yılında ise Altınpark'tan Mamak, Altındağ, Çankaya ve Gölbaşı'na uzanan bir hat döşeyerek hem Gölbaşı ilçesinin hem de yeni yerleşim yerlerinin su ihtiyacını karşılamayı hem de herhangi bir arıza anında bu hatların devreye girmesini planlıyoruz" diye konuştu.



"Abonelere kolaylık sağlanacak"



Abonelerin zamanlarını etkin kullanmalarına imkan sağlayan teknolojik uygulamaları hayata geçirdiklerini kaydeden Kınacı, "Abonelerimizin cep telefonundan abone olmasını ve fatura ödemesini sağladık. Deneme çalışmalarına başladığımız akıllı sayaç sistemine 2020 yılında geçmeyi planlıyoruz. İlçelerdeki ASKİ ile ilgili işler ASKİ Bölge Müdürlükleri aracılığıyla yerine getirilecek" dedi.



"Kriz değil risk yönetmemiz gerekiyor"



Krizin değil, risk yönetilmesinin asıl amaç olması gerektiğini dile getiren ve önemli tavsiyelerde bulunan Kınacı, "Meydana gelen krizin yönetilmesini başarı olarak görüyoruz oysa meydana gelecek riskleri önceden belirlememiz ve bu riskler için planlama yapmamız gerekiyor. Yani kriz yönetiminden risk yönetimine geçersek, altyapıda hiçbir sorun yaşamayız. Bu sayede de zaman ve maddi kayıpları önlemiş oluruz. Böylece vatandaşlarımızın refah düzeyini de arttırmış oluruz" değerlendirmesinde bulundu. - ANKARA

