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ASKİ Genel Müdürü Kınacı, mahalle muhtarlarla bir araya geldi

17 dakika önce

Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürü Cumalı Kınacı, Ankara'nın Güdül ilçesindeki mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi.

ASKİ Genel Müdürü Kınacı, mahalle muhtarlarla bir araya geldi, System.String[]

Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürü Cumalı Kınacı, Ankara'nın Güdül ilçesindeki mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi.

İlçe merkezindeki bir toplantı salonunda düzenlenen programa Kaymakam Doğan Dinç, Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın ve muhtarlar katıldı.

Programda, Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Genel Müdürü Kınacı, son bir yıl içinde Güdül'e yapılan yatırımlar hakkında bilgi verdi.

Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın da belediyenin imkanlarıyla bir takım sorunları çözdüklerini, ASKİ ile koordineli hareket ettiklerini anlattı.

Kaymakam Dinç ise Kaymakamlık olarak mahallelerin sorunları gerekli mercilere aktaracaklarını kaydetti.

Ankara, Güdül, ASKİ, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 02:30 Kaynak: AA
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