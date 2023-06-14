Sel felaketinin faturası ASKİ Genel Müdürü Öztürk'e kesilerek görevinden alındı

Alper006 :

Hani her zan diyor ya Mansur Yavaş bey şeffaf olacağız diye. Ne güzel şuraya şunu yaptık buraya bunu yaptık maliyetleride bunlar diye boy boy afişler asıyor her yere. Madem şeffafsınız bir kerede meydana gelen selller karşısında başarılı olamadık evlerimiz araçlarımız dukkanlarimiz hasar gördü hata bizim özür dileriz diye bir afiş asında hep beraber gorelim