Ankara, geçtiğimiz haftalardan bu yana etkili olan şiddetli yağışlarda sele teslim oldu. Farklı zamanlarda meydana gelen sel, başkente ağır hasar verdi. Şehrin birçok noktasında ev ve iş yerlerini su bastı. Afette şehrin alt yapısı ağır hasar gördü.
Sellerin ardından Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, tepkilerin odağı haline geldi. Afetle mücadelede yetersiz kaldığı eleştirilerinin yöneltildiği Mansur Yavaş'ın en yapacağı merak konusu olurken, dikkat çeken bir adım geldi.
Mansur Yavaş, Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürü (ASKİ) Erdoğan Öztürk'ü görevden aldı. Genel Müdür Öztürk, Başkan Yavaş'ın oluru ile başkanlık iç emrine görevlendirildi.
ASKİ Yönetim Kurulu Üyesi Ramazan Işık'ın, Öztürk'ün yerine asaleten atama yapılan kadar Genel Müdürlük görevini vekaleten yürüteceği öğrenildi.
Son Dakika › Güncel › Sel felaketinin faturası ASKİ Genel Müdürü Öztürk'e kesilerek görevinden alındı - Son Dakika