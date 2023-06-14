Sel felaketinin faturası ASKİ Genel Müdürü Öztürk'e kesilerek görevinden alındı - Son Dakika
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Sel felaketinin faturası ASKİ Genel Müdürü Öztürk'e kesilerek görevinden alındı

14.06.2023 18:07

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürü (ASKİ) Erdoğan Öztürk'ü görevden aldı.

Ankara, geçtiğimiz haftalardan bu yana etkili olan şiddetli yağışlarda sele teslim oldu. Farklı zamanlarda meydana gelen sel, başkente ağır hasar verdi. Şehrin birçok noktasında ev ve iş yerlerini su bastı. Afette şehrin alt yapısı ağır hasar gördü.

MANSUR YAVAŞ HAREKETE GEÇTİ

Sellerin ardından Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, tepkilerin odağı haline geldi. Afetle mücadelede yetersiz kaldığı eleştirilerinin yöneltildiği Mansur Yavaş'ın en yapacağı merak konusu olurken, dikkat çeken bir adım geldi.

ASKİ Genel Müdürü Öztürk görevden alındı

ASKİ GENEL MÜDÜRÜNÜ GÖREVDEN ALDI

Mansur Yavaş, Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürü (ASKİ) Erdoğan Öztürk'ü görevden aldı. Genel Müdür Öztürk, Başkan Yavaş'ın oluru ile başkanlık iç emrine görevlendirildi.

YERİNE YÖNETİM KURULU ÜYESİ GELDİ

ASKİ Yönetim Kurulu Üyesi Ramazan Işık'ın, Öztürk'ün yerine asaleten atama yapılan kadar Genel Müdürlük görevini vekaleten yürüteceği öğrenildi.

Kaynak: AA
YORUMLAR (1)
  • Alper006 : Hani her zan diyor ya Mansur Yavaş bey şeffaf olacağız diye. Ne güzel şuraya şunu yaptık buraya bunu yaptık maliyetleride bunlar diye boy boy afişler asıyor her yere. Madem şeffafsınız bir kerede meydana gelen selller karşısında başarılı olamadık evlerimiz araçlarımız dukkanlarimiz hasar gördü hata bizim özür dileriz diye bir afiş asında hep beraber gorelim Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
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Ankara Su Ve Kanalizasyon İdaresi, Erdoğan Öztürk, Ankara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sel felaketinin faturası ASKİ Genel Müdürü Öztürk'e kesilerek görevinden alındı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sel felaketinin faturası ASKİ Genel Müdürü Öztürk'e kesilerek görevinden alındı - Son Dakika
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