ASKİ Genel Müdürü Öztürk'ten "Başkentte 110 günlük su kaldı" uyarısı - Son Dakika

ASKİ Genel Müdürü Öztürk'ten "Başkentte 110 günlük su kaldı" uyarısı

05.01.2021 16:22

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), kent genelinde içme ve kullanma suyu sağlayan barajlara hiç su gelmemesi halinde 110 günlük suyun kaldığını bildirdi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), kent genelinde içme ve kullanma suyu sağlayan barajlara hiç su gelmemesi halinde 110 günlük suyun kaldığını bildirdi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, 2 ocak itibarıyla barajlardaki toplam su miktarının 331 milyon 345 bin metreküp olduğu belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürü (ASKİ) Erdoğan Öztürk, dikkatli su tüketiminin önemine dikkati çekti.

Barajların doluluk oranının yüzde 20,91 olduğunu bildiren Öztürk, "Geçen yıla göre 13 milyon 469 bin metreküp daha az su bulunuyor. Barajlara hiç su gelmemesi durumunda 110 günlük suyumuz kaldığını söyleyebiliriz. Suyumuzun her damlası çok kıymetli." ifadelerini kullandı.

Öztürk, Ankara'nın çevresinde yer alan ve kentin su ihtiyacını karşılayan Çamlıdere, Kurtboğazı, Eğrekkaya, Akyar, Çubuk 2, Kavşakkaya ve Elmadağ Kargalı barajlarının toplam hacminin 1 milyar 584 milyon 555 bin metreküp olduğunu aktardı.

"Günde 250 litreden fazla su tüketiyor"

Ankara'da kişi başı günlük tüketilen su miktarının, kayıp ve kaçak su durumları da dahil edildiğinde 250 litrenin üzerine çıktığını belirten Öztürk, şunları kaydetti:

"Küresel su krizinden ne yazık ki başkentimiz de payına düşeni alıyor. Bu yıl çok kurak ve yağışsız bir yıl geçiriyoruz. Üzerine salgın şartları da eklenince hijyen hassasiyeti ve artan su ihtiyacına bağlı olarak barajlar alarm veriyor. Bu yıl kişi başı su tüketim oranları pandemi nedeniyle daha da yüksek. Hijyen kurallarına mutlaka dikkat edelim ama suyumuzu her zamankinden daha tasarruflu kullanmaya da özen göstermek zorundayız."

ASKİ Genel Müdürü Öztürk'ten Başkentte 110 günlük su kaldı uyarısı
ASKİ Genel Müdürü Öztürk'ten Başkentte 110 günlük su kaldı uyarısı
ASKİ Genel Müdürü Öztürk'ten Başkentte 110 günlük su kaldı uyarısı
ASKİ Genel Müdürü Öztürk'ten Başkentte 110 günlük su kaldı uyarısı

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Ankara, Ocak, ASKİ, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel ASKİ Genel Müdürü Öztürk'ten 'Başkentte 110 günlük su kaldı' uyarısı - Son Dakika


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