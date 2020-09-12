ASKİ: "Gökçehöyük ve Hacımuratlı mahallelerinin su sorunu çözüldü" - Son Dakika

Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Genel Müdürlüğü, Gölbaşı ilçesinin Gökçehöyük ve Hacımuratlı mahallelerindeki su sorununun çözüldüğünü bildirdi.

Ankara Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, ASKİ ekiplerince Haymana yolu güzergahında bulunan PE100 içme suyu hattına bağlantı yapıldığı, mahallelere verilen suyun debisi ve basıncının artırılarak bölgenin su krizinin çözüldüğü belirtildi.

Haymana yolu güzergahında imalatı yapılan yaklaşık 15 kilometrelik düktil içme suyu hattının Yavrucuk Mahallesi'ne kadar olan 8 kilometrelik bölümünün kısmi olarak devreye sokulduğu ifade edildi.

Ekiplerin 500 milimetre çapındaki düktil hattın geri kalan 7 kilometrelik kısmını da yapacağı, böylece İkizce ve Oyaca mahallelerinin de su probleminin çözüleceği bilgisi verildi.

Hacımuratlı Mahallesi sakini Hıdır Balcı, uzun süredir su sıkıntısı yaşadıklarını aktararak, "ASKİ ekipleri uğraştılar, didindiler şu an su akıyor sağ olsunlar." değerlendirmesinde bulundu.

Hayvancılıkla uğraşan Fikriye Bingöl ise, "Bir süredir su sıkıntısı yaşıyorduk. Hem kendi ihtiyaçlarımız için hem de 500-600 hayvan için tanklarla su getirmek durumunda kaldık. Bu konu için gidebileceğimiz her yere gittik. En son ASKİ konuyu sonuçlandırdı. Allah razı olsun." açıklamasını yaptı.