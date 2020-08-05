ASKİ Gölbaşı içme suyu ana isale hattını yeniliyor - Son Dakika

ASKİ Gölbaşı içme suyu ana isale hattını yeniliyor

ANKARA - ASKİ Genel Müdürlüğü, Gölbaşı ilçesinde 6 mahalleyi besleyen içme suyu ana isale hattında yenileme çalışmalarına başladı. Artan hobi bahçeleri ve yapılaşma nedeniyle su problemi yaşayan bölge halkına rahat bir nefes aldıracak hat çalışmalarını yerinde inceleyen ASKİ Genel Müdürü Erdoğan Öztürk, "Su problemi büyük ölçüde ortadan kalkacak" dedi.

Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Başkent'te içme suyu problemi yaşayan bölgelerin su sorununu çözecek projeleri birer birer hayata geçiriyor. Yenilenen hattın dışında 3 bin metreküp kapasiteli su deposu çalışmalarına da başlanacak. Gölbaşı ilçesinde 6 mahalleyi besleyen ancak yapılaşma nedeniyle zaman zaman yetersiz kalan içme suyu ana isale hattını yenileme çalışmalarına başlandı.

Gölbaşı ilçesinin su problemi büyük ölçüde çözülecek

Gölbaşı Yavrucuk Mahallesi'nde bağlantı çalışmalarını yerinde inceleyen ASKİ Genel Müdürü Erdoğan Öztürk, "Bölgede yaşanan su problemi büyük ölçüde ortadan kalkacak" dedi. İlçede son yıllarda artan yapılaşma ve hobi bahçeleri nedeniyle mevcut içme suyu ana isale hattının yetersiz kaldığına dikkat çeken Öztürk, şu bilgileri verdi:

"Hatta yer alan boruların çapını yaklaşık iki katı büyüklükteki duktil borularla değiştiriyoruz. 280 milimetre çapındaki boruların 500 milimetre çapındaki borularla değiştirilip, 14 bin 500 metre uzunluğundaki isale hattının devreye alınması ile Hacıhasan, Yavrucuk, Hacımuratlı, Gökçehöyük, İkizce ve Oyaca Mahallesi sakinleri rahat bir nefes alacak."

3 bin metreküp kapasiteli su deposu çalışmaları başlıyor

Gölbaşı ilçesinde iletim kapasitesi artırılan hattın yanı sıra 3 bin metreküp kapasiteli su deposu yapımına da kısa süre içinde başlanacak. ASKİ Genel Müdürlüğü, 25 kilometrelik Mamak-Gölbaşı içme suyu ana iletim hattı için ihale hazırlıklarını sürdürürken, tüm bu çalışmaların ardından 1 yıl içerisinde Gölbaşı ilçesinin su sorununun tamamının ortadan kaldırılmasını hedefliyor.