Aşkı İçin Türkçe Öğreniyor

Aşkı için Türkçe öğreniyorKÜTAHYA - Kütahya 'nın Aslanapa ilçesine bir ay önce gelin gelen Faslı Nadya Budak, eşi ve yakınlarıyla Türkçe konuşabilmek için dil öğreniyor ve okuma yazma kursuna gidiyor. Aynı kursta yine Fas'tan gelen Vefa Bahos isimli kadın da okuma yazma ve Türkçe öğreniyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hayranı olan iki Faslı kadının okuma yazma ve Türkçe öğrenme azmi büyük takdir topluyor. Aslanapa Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünde açılan okuma yazma ve Türkçe kursuna giden Nadya Budak ve Vefa Bahos, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan 'a kendilerine Türkçe ve okuma yazma öğrenme imkanı verdikleri için teşekkür etti.Aslanapa Halk Eğitim Merkezi Müdür Yardımcısı Betül US yaptığı açıklamada, "İki öğrencim de Fas'tan gelmişler Türkiye 'de yaşamaya karar vermişler. Türkçe bilmiyorlar. Okuma yazma ve Türkçe öğrenmek için Aslanapa Halk Eğitim Merkezimizde kursa başladılar. Nadya eşini çok sevdiği için eşiyle ve eşinin ailesiyle anlaşabilmek için Türkçe eğitimine başladı. Aynı zamanda okuma yazma kursuna da devam ediyoruz. Vefa hanım okuma yazmayı öğrendi ancak biraz daha Türkçeyi öğretmeyi çalışıyoruz" dedi.Aslanapa Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü olarak herkesin her türlü sorununa çare bulmaya çalıştıklarını belirten Müdür Aziz Kılıçarslan , "Bundan yaklaşık bir ay kadar önce Fas'dan ilçemize gelin gelmiş olan bir kursiyer bize başvurdu. Nadya isminde bir bayan. Eşini çok sevdiğini, severek eşiyle evlendiğini fakat Türkçe bilmediğini bize bildirdi. Türkçe öğrenmek istediğini söyledi. Biz de gerekli çalışmaları başlatarak ne yapabiliriz diye düşündük ve Türkçe öğretimi kursu açtık. Kursumuzu Müdür Yardımcımız Betül US hanım veriyor. İnşallah Nadya hanım kısa zamanda Türkçe öğrenip, eşine güzel sözler söyleyebilecek" dedi.