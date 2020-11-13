Aşkı için unvanından vazgeçen Japon prensesin evliliği kördüğüme döndü - Son Dakika

Aşkı için unvanlarından vazgeçme kararı alan Japonya Prensesi Mako ve müstakbel eşi Kei Komuro, daha önce ertelenen evlilik planlarıyla ilgili olarak yaptıkları açıklamada evliliği "gerekli bir seçim" olarak niteledi. Çift buna rağmen, "Şu anda net bir şey söylemek zor" ifadelerini kullandı.

Japonya imparatorluk gelenekleri gereği sıradan bir vatandaşla evlenebilmek için unvanlarından vazgeçeceğini duyuran ve üniversiteden erkek arkadaşı olan Kei Komuro ile evleneceğini açıklayan Japonya Prensesi Mako'nun dünya gündeminde de geniş yer bulan evlilik planına ilişkin ilginç bir gelişme yaşandı. Çift, bugün Japonya İmparatorluk Sarayı Ajansı aracılığıyla yaptıkları açıklamada, evliliğin kendileri için "gerekli bir seçim" olduğunu düşündüklerini, ancak düğün tarihlerine hala karar vermediklerini duyurdu. Çiftin "Şu anda kesin bir şey söylemek zor, ancak evlilik sürecine devam etmek için ailelerimize danışacağız" ifadelerinin yer aldığı açıklamada, Prenses Mako'nun ebeveynleri Veliaht Prens Fumihito ve Veliaht Prenses Kiko'nun çiftin evlilik konusundaki fikirlerine saygı duydukları belirtildi.

Kördüğüme döndü

2017 yılında kendisi gibi Tokyo'daki Uluslararası Hristiyan Üniversitesi (ICU) mezunu olan sınıf arkadaşı Kei Komuro ile nişanlanması ile gündeme gelen Prenses Mako'nun, 2018 Mart ayında yapılması beklenen resmi nişan töreninin ertelendiği duyurulmuştu. Prenses Mako yaptığı yazılı açıklamada düğünü de 2020'ye kadar ertelemeye karar verdiklerini belirtmişti. "Bazı şeylerde çok acele ettiğimizi düşünüyorum" ifadelerini kullanan Mako, evlilik hakkında daha derin bir şekilde düşündüklerini ve hazırlıklara daha fazla zaman ayırmaya karar verdiklerini kaydetmişti.

Borç krizi iddiası

Ertelenen düğünle ilgili kamuoyuna birçok iddia yansımış, Japon basınında yer alan haberlere göre müstakbel damat Avukat Kei Komuro'nun annesinin oğlunun üniversite masrafları için eski nişanlısından aldığı 36 bin dolarlık borcu geri ödemeyi reddettiği iddia edilmişti. Komuro'nun annesinin parayı bir "hediye" olarak gördüğünü söylediği gündeme gelmiş, damat adayının da üniversite borçlarına dayanan finansal kriz yüzünden evlilik süreci için gereken parayı bulamadığı kamuoyunda dile getirilmişti. Prenses Mako'nun ailesinin ise söz konusu iddialar nedeniyle medyada çıkan haberlerden rahatsız oldukları iddia edilmişti. - TOKYO