Aşkı için unvanından vazgeçen Japonya prensesinin düğün tarih belli oldu - Son Dakika

Aşkı için unvanlarından vazgeçme kararı alan Japonya Prensesi Mako ve müstakbel eşi Avukat Kei Komuro'nun, daha önce ertelenen düğününü 26 Ekim'de yapacak.

Japonya imparatorluk geleneklerinin gereği olarak sıradan bir vatandaşla evlenebilmek için unvanlarından vazgeçme kararı alan ve üniversiteden erkek arkadaşı olan Avukat Kei Komuro ile hayatını birleştireceğini açıklayan Japonya Prensesi Mako'nun dünya gündeminde de geniş yer bulan evlilik tarihi belli oldu. İlişkileri ve evlilik planları kördüğüme dönen çiftin dünya evine gireceği tarih belli oldu. Japonya İmparatorluk Sarayı Ajansı, merakla beklenen düğünün 26 Ekim yapılacağını duyurdu. Düğünden sonra ABD'ye yerleşecek çiftin, imparatorluk ailesinden ayrılanlara verilen 150 milyon yenlik (yaklaşık 11.5 milyon) ödemeyi de reddedeceği öğrenildi. Evlilik süreci hakkında yapılan yorumlar nedeniyle travma sonrası stres bozukluğu teşhisi konan Mako'nun, nikah günü olan 26 Ekim'de eşi ile kameralar karşısına geçerek bir basın toplantısı düzenleyeceği ifade edildi.

KÖRDÜĞÜME DÖNDÜ

2017 yılında kendisi gibi Tokyo'daki Uluslararası Hristiyan Üniversitesi (ICU) mezunu olan sınıf arkadaşı Kei Komuro ile nişanlandığı gündeme gelen Prenses Mako'nun 2018 Mart ayında yapılması beklenen resmi nişan töreninin ertelendiği duyurulmuştu. Prenses Mako yaptığı yazılı açıklamada düğünü de 2020'ye kadar ertelemeye karar verdiklerini belirtmişti. "Bazı şeylerde çok acele ettiğimizi düşünüyorum" ifadelerini kullanan Mako, hazırlıklara daha fazla zaman ayırmaya karar verdiklerini kaydetmişti.

BORÇ KRİZİ İDDİASI

Ertelenen düğünle ilgili kamuoyuna birçok iddia yansımış, Japon basınında yer alan haberlere göre müstakbel damat Avukat Kei Komuro'nun annesinin oğlunun üniversite masrafları için eski nişanlısından aldığı 36 bin dolarlık borcu geri ödemeyi reddettiği iddia edilmişti. Komuro'nun annesinin parayı bir "hediye" olarak gördüğünü söylediği gündeme gelmiş, damat adayının da üniversite borçlarına dayanan finansal kriz yüzünden evlilik süreci için gereken parayı bulamadığı kamuoyunda dile getirilmişti. Prenses Mako'nun ailesinin ise söz konusu iddialar nedeniyle medyada çıkan haberlerden rahatsız oldukları iddia edilmişti.

AÇIKLAMA YAPMIŞLARDI

Çift, geçtiğimiz yıl Japonya İmparatorluk Sarayı Ajansı aracılığıyla yaptıkları açıklamada, evliliğin kendileri için "gerekli bir seçim" olduğunu düşündüklerini, ancak düğün tarihlerine hala karar vermediklerini duyurmuştu. Çiftin, "Şu anda kesin bir şey söylemek zor, ancak evlilik sürecine devam etmek için ailelerimize danışacağız" ifadelerinin yer aldığı açıklamada, Prenses Mako'nun ebeveynleri Veliaht Prens Fumihito ve Veliaht Prenses Kiko'nun çiftin evlilik konusundaki fikirlerine saygı duydukları belirtilmişti.

JAPONYA'YA DÖNMÜŞTÜ

Komuro, Fordham Üniversitesi'nin hukuk fakültesinde okumak üzere 2018 yılında gittiği New York'tan 3 yıl sonra geçtiğimiz Pazartesi günü Japonya'ya dönmüş, evlilik için ülkeye geldiği iddia edilen Komuro Japon medyasının yoğun ilgisi ile karşılanmıştı.

(Burak Ersoy/İHA)