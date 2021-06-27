Aşkı için Urlalı oldu

Hürriyet'ten İsmail Bayrak'ın köşesine taşıdığı habere göre; Hepsi grubu ile yollarını ayırdıktan sonra müzik kariyerine tek başına devam eden Gülçin Ergül, sürpriz bir şekilde 6 yıllık arkadaşı Erdal Şeyda Lafçı ile aşkını ilan etmişti. İzmir- Urla'ya sevgilisinin yanına taşınan Ergül, şimdilerde bütün işlerini buradan takip ediyor. Konserler ve müzik çalışmaları için İstanbul'a gelecek olan şarkıcı yakın çevresine de "Aşkım için her şeyi yaparım. Urlalı oldum" diyormuş.