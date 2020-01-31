ASKİ, içme suyu baraj havzaları için

Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Genel Müdürlüğü, Başkentte içme suyu ihtiyacını karşılayan Kurtboğazı, Eğrekkaya ve Akyar Baraj havzalarındaki kirliliğin önlenmesi amacıyla "özel koruma planı" hazırlayacak.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, koruma planıyla içme suyu baraj havzalarının ömrünün uzatılması hedefleniyor.

ASKİ Genel Müdürü Cumali Kınacı, ASKİ Çevre Koruma ve Su Havzaları Dairesi Başkanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı ve ilgili diğer proje paydaşlarının, Başkentte içme suyu sağlayan barajların kullanım ömrünü uzatmak için çalışma başlattığını ifade etti.

2017'de yayımlanan yönetmeliğin büyükşehir belediyelerine havza koruma planları hazırlama zorunluluğu getirdiğini hatırlatan Kınacı, bu çalışmaları yürütürken vatandaşların da görüşlerini dikkate alacaklarının bildirdi. Kınacı, şunları kaydetti:

"2018'de çalışmalara başladık. İlk olarak Çamlıdere ve Gerede'de çalışmaları tamamladık. Çubuk 2 Barajı çalışması sürüyor. Kargalı ve Kesikköprü için de ayrı bir çalışma başlatılacak. Ankara'da 11 baraj ve gölet bulunuyor. Hedefimiz 2022'ye varmadan tüm havzaları korumak."

Başkentte içme suyu sağlayan barajları düzenli olarak kontrol ettiklerini açıklayan Kınacı, " Kızılcahamam, Kazan, Çubuk ve Gerede'de havza nüfusu 5 bin kişi civarında. Bölgede ağırlıklı olarak tarım ve hayvancılık yapıldığı için gübre kontrolü önemli. Burada şu anda 92 milyon metreküp su rezervi var. 2019'da bu havzadan 216 milyon metreküp su almışız. Demek ki Ankara'nın 5 aylık suyunu bu havzadan sağlamışız." değerlendirmesinde bulundu.

Kınacı, yasal zorunluluk olmamasına rağmen yeraltı su kaynaklarını da plana dahil edeceklerini belirtti.

Öte yandan barajların 2040 yılındaki kirlilik seviyesinin ölçülmesi amacıyla bir modelleme çalışmasının yapıldığı kaydedildi.