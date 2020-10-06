ASKİ il genelinde çalışmalarını sürdürüyor - Son Dakika

ASKİ il genelinde çalışmalarını sürdürüyor

Aydın'ın içme suyu ve kanalizasyon hatlarını baştan sona yenilemek için çalışan ASKİ, Didim, Nazilli, Germencik ve Çine'de eş zamanlı olarak çözümler üretiyor.

ASKİ il genelinde çalışmalarını sürdürüyor, System.String[]

Aydın'ın içme suyu ve kanalizasyon hatlarını baştan sona yenilemek için çalışan ASKİ, Didim, Nazilli, Germencik ve Çine'de eş zamanlı olarak çözümler üretiyor.

Aydın Büyükşehir Belediyesi, Aydın Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (ASKİ) aracılığıyla altyapı çalışmalarını eş zamanlı olarak pek çok ilçede sürdürüyor.

"Didim'in Hisar ve Çamlık mahallerinde çalışma yapıldı"

ASKİ ekipleri, Didim'in Hisar ve Çamlık mahallelerinde altyapı çalışması gerçekleştirdi. Hisar Mahallesi 2288 sokakta içme suyu hat yenilemesi yapan ASKİ ekipleri, Çamlık Mahallesi'ndeki Manastır Caddesi'nde ise kanalizasyon hattı yapımı gerçekleştirdi.

Her iki mahallede de kalıcı ve uzun ömürlü hatlar yapılarak, mahalle halkının talepleri karşılandı.

"Germencik'in Dağyeniköy Mahallesi'nde hat bağlantısı yapıldı"

Yaz boyunca birçok sondaj kuyusu açan ASKİ, mahallelerin su ihtiyaçlarını karşılamaları için alternatif kaynaklar oluşturdu. Bu kapsamda Germencik'in Dağyeniköy mahallesinde yeni açılan sondajın içme suyu isale hattı ile içme suyu deposuna aktarılması çalışması gerçekleştirildi.

"Nazilli'nin Aşağı Örencik Mahallesi'nde sondaj ve depo birbirine bağlandı"

Benzer bir çalışmayı Nazilli'nin Aşağı Örencik Mahallesi'nde de yapan ASKİ ekipleri, açılan içme suyu sondajını, içme suyu isale hattı ile depoya aktarma çalışması yaptı.

"Çine'nin Seferler Mahallesi'nde ASKİ çalışıyor"

Aydın'ın her köşesindeki ASKİ yatırımlardan biri de Çine'ye yapıldı. ASKİ ekipleri, Çine'nin Seferler Mahallesi'nde 600 metre içme suyu isale hattı yapımı gerçekleştirdi. Böylelikle mahalle halkının içme suyu kullanımı için yeni ve kalıcı bir çözüm daha getirilmiş oldu.

Yapılan altyapı çalışmalarından duydukları memnuniyetleri dile getiren mahalle sakinleri, ASKİ'nin hızlı ve etkin çalışmasıyla, istek ve taleplerinin yerine getirilmesi nedeniyle Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na teşekkür ettiler. - AYDIN

ASKİ il genelinde çalışmalarını sürdürüyor
ASKİ il genelinde çalışmalarını sürdürüyor
ASKİ il genelinde çalışmalarını sürdürüyor
ASKİ il genelinde çalışmalarını sürdürüyor

Didim, Aydın, Çine, ASKİ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.10.2020 14:03 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel ASKİ il genelinde çalışmalarını sürdürüyor - Son Dakika

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