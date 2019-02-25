Son Dakika Haberleri: Aski İsale Hatlarını Yenilemeye Devam Ediyor

Aski İsale Hatlarını Yenilemeye Devam Ediyor

1 saat önce

Aydın Büyükşehir Belediyesi ASKİ Genel Müdürlüğü, il genelinde faaliyetlerine hız kesmeksizin devam ediyor.

Aski İsale Hatlarını Yenilemeye Devam Ediyor, System.String[]
Aydın Büyükşehir Belediyesi ASKİ Genel Müdürlüğü, il genelinde faaliyetlerine hız kesmeksizin devam ediyor.

ASKİ ekipleri Çine'ye bağlı Ovacık Mahallesinde mevcut içme suyu kuyularından mahalleye su taşıyan isale hattında yenileme çalışması başlattı. Çalışmalar çerçevesinde 2.8 kilometrelik isale hattını yenilemeye tabi tutan ekipler, eskiyen ve sık sorun çıkaran hattı uzun ömürlü polietilen borularla değiştiriyor. Çalışmalarda önemli mesafe kaydedilirken, yeni hattın yapımı kısa zamanda tamamlanarak Ovacık halkının hizmetine sunulacak.

Sık sorun çıkaran ve içme suyu kesintilerine neden olan isale hattının yenilemesi için başlatılan çalışmalar hızla sürerken, vatandaşlar talepleri doğrultusunda vakit kaybetmeden başlatılan çalışmalardan memnun olduklarını ifade etti. Tüm hizmet ve yatırımlar sebebiyle Aydın büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na teşekkür eden vatandaşlar, desteklerinin tam olduğunu ifade etti. - AYDIN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 12:47 Kaynak: İHA

Ovacık, Aydın, ASKİ, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Söke'de Yasak Avcılığa Geçit Yok Rusya, Olası Bir Savaşta ABD'de Vurulacak 5 Hedefi Belirledi

BMW'ye Emisyon Hatası Nedeniyle 8,5 Milyon Euro Ceza Kesildi Tarihler Belli Oldu! Erdoğan ve Bahçeli 3 Kentte Ortak Miting Yapacak
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.2.2019 14:26:03. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Aski İsale Hatlarını Yenilemeye Devam Ediyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]