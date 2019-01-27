Son Dakika Haberleri: Aski, Köşk Sarıçam'da Yağmur Suyu Hat Çalışması Yaptı

Aski, Köşk Sarıçam'da Yağmur Suyu Hat Çalışması Yaptı

49 dakika önce

Aydın Büyükşehir Belediyesi ASKİ Genel Müdürlüğü ekipleri, Köşk ilçesinde uyguladığı yoğun yatırım programına bir çalışma daha ekledi.

Aski, Köşk Sarıçam'da Yağmur Suyu Hat Çalışması Yaptı, System.String[]
Aydın Büyükşehir Belediyesi ASKİ Genel Müdürlüğü ekipleri, Köşk ilçesinde uyguladığı yoğun yatırım programına bir çalışma daha ekledi.

Köşk ilçesine bağlı Sarıçam Mahallesi'nde muhtarın ve vatandaşların talebi üzerine başlatılan yağmur suyu hat çalışması tamamlandı. Yağmur suyu hat taleplerini ASKİ'ye ileten Sarıçam sakinlerinin bu taleplerine ekipler hızlıca karşılık vererek hat yapımını tamamladı ve yağmur suyu ızgara yapımlarına başladı. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun da yakından takip ettiği yağmur suyu altyapı güçlendirme çalışması ızgara yapımlarının tamamlanmasının ardından halkın hizmetine sunulacak.

Sarıçam'da gerçekleştirilen yatırımlara değinen Muhtar Mehmet Girgin, "ASKİ ve Fen işleri hem altyapı hem de üst yapı anlamında mahallemizde çalışmalar gerçekleştiriyor. Taleplerimizin karşılık bulmasından dolayı büyük memnuniyet içerisindeyiz. Başkanımız Özlem Çerçioğlu'na teşekkür ederiz" dedi.

Çalışmaları takip eden vatandaşlar da yapılan faaliyetlerden dolayı Özlem Çerçioğlu'na teşekkür ederek, desteklerini sürdüreceklerini ifade ettiler. - AYDIN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.01.2019 07:53 Kaynak: İHA

Aydın, Sarıçam, Köşk, ASKİ, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ailesiyle Birlikte Yaşadığı Evi Ateşe Veren Çoban, Oğluyla Birlikte Can Verdi, Eşi ve Diğer Oğlu İse Yaralandı THY, Lise Mezunu 1600 Personel Alacak

Ege'de 1 Dakika Arayla 2 Deprem! İzmir ve Manisa Sallandı Acılı Kadın, 5 Gündür Sokak Sokak Aradığı Kocasını Kuyuda Ölü Halde Buldu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.1.2019 08:42:38. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Aski, Köşk Sarıçam'da Yağmur Suyu Hat Çalışması Yaptı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]