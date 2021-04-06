ASKİ Kuşadası'nda yatırımlarını sürdürüyor - Son Dakika

Aydın Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü'nün (ASKİ) Kuşadası'na yaptığı yatırımlardan biri olan 20 kilometrelik Kirazlı İçme Suyu ve İsale Hattı'nın yapım çalışmaları son sürat devam ediyor.

Çalışmalar kapsamında dev içme suyu borularının döşemesi sürerken dağ yamaçlarında başlayan hat mahalle aralarına kadar uzandı. 19.7 milyon TL yatırım yapılarak sürdürülen bu çalışma ile Kuşadası'nın uzun yıllar içme suyu ihtiyacını karşılayacak bir altyapı oluşturulmuş olacak.

Kirazlı Hattı kapsamında yüksek kapasiteli bir su deposu da yapılıyor. 2 bin metreküp hacimli içme suyu deposu, mevcut olan ve yeni açılan kuyulardan elde edilecek suyun toplanmasını sağlayacak ve mevcut olan merkez şebeke deposu, kadınlar denizi deposu ve Uydukent deposunu besleyecek.

"Davutlar kanalizasyon hattı tamamlanıyor"

ASKİ'nin Kuşadası'nda diğer bir çalışması da Davutlar'da sürüyor. Binlik borular kullanarak Davutlar bölgesi kanalizasyon hattının daha geniş ve uzun ömürlü olması için çalışma yapan ASKİ ekipleri bu çalışmada sona yaklaştı. Terfi merkezi 3 ile Davutlar bölgesinin önemli bir kısmı için kanalizasyon hattı yapılmıştı. Buna ek olarak terfi merkezi 2 de tamamlanınca bölgenin tamamının kanalizasyon hattı bitirilmiş olunacak.

Başkan Çerçioğlu: Köklü bir çözüm oluşturmuş olacağız

Yapılan çalışmaların Kuşadası'nın altyapısı için kalıcı yatırımlar olduğuna dikkat çeken Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, "Kirazlı hattı Kuşadası'nın içme suyu ihtiyacını karşılamak için çok önemli bir yatırım oldu. Kuşadası'nın tümünü ilgilendiren ve özellikle yaz aylarında artan nüfusun içme suyu ihtiyacına cevap verecek olan bu hat ile köklü bir çözüm oluşturmuş olacağız" dedi. - AYDIN