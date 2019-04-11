Son Dakika Haberleri: Aski, Mobil Uygulamalara Ağırlık Verdi

Aski, Mobil Uygulamalara Ağırlık Verdi

8 dakika önce

Başkentte, Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünün (ASKİ) hizmetlerine yönelik arıza ihbarı ve takibi, açma-kapama başvurusu, fatura sorgulama ve kredi kartı ile fatura ödemeleri gibi birçok işlem artık mobil olarak gerçekleştirilebilecek.

Aski, Mobil Uygulamalara Ağırlık Verdi, System.String[]
Başkentte, Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünün (ASKİ) hizmetlerine yönelik arıza ihbarı ve takibi, açma-kapama başvurusu, fatura sorgulama ve kredi kartı ile fatura ödemeleri gibi birçok işlem artık mobil olarak gerçekleştirilebilecek.

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamada, ASKİ'nin mobil uygulamalara ağırlık verdiği kaydedildi.

Cep telefonlarına ve tabletlere indirilen uygulama ile ASKİ'nin verdiği birçok hizmetin artık online olarak yapılabildiği belirtilen açıklamada, "Aboneler, ASKİ Mobil uygulamasını akıllı telefon ve tabletlerine indirerek, fatura borç bilgileri başta olmak üzere birçok abonelik işlemini iş yerlerinden ya da evlerinden takip edebiliyor. ASKİ Mobil uygulamasını akıllı cep telefonlarına indiren aboneler, su kesintisi ve fatura bildirimleri gibi ASKİ ile ilgili duyurulardan anında haberdar oluyor." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada ayrıca mobil uygulama ile abonelerin arıza ihbar ve takibi, açma-kapama başvurusu, fatura sorgulama ve kredi kartı ile fatura ödemelerini de gerçekleştirebildiğinin altı çizildi.
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 02:16 Kaynak: AA
Ankara, ASKİ, Güncel
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