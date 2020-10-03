- ASKİ'nin atık ve yağmur suyu ihalelerine rekor başvuru gerçekleşti - Son Dakika

- ASKİ'nin atık ve yağmur suyu ihalelerine rekor başvuru gerçekleşti

- ASKİ'nin atık ve yağmur suyu ihalelerine rekor başvuru gerçekleşti Ankara'nın içme suyu ve altyapı sorunlarını çözmek için birçok bölgede çalışma yürüten ASKİ Genel Müdürlüğü'nün düzenlediği ve canlı olarak yayınlanan ihalelerde başvuru rekoru kırılıyor.

- ASKİ'nin atık ve yağmur suyu ihalelerine rekor başvuru gerçekleşti

ANKARA - Ankara'nın içme suyu ve altyapı sorunlarını çözmek için birçok bölgede çalışma yürüten ASKİ Genel Müdürlüğü'nün düzenlediği ve canlı olarak yayınlanan ihalelerde başvuru rekoru kırılıyor.

Başkent'in içme suyu ve altyapı sorunlarını çözmek için birçok bölgede çalışma yürüten Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü'nün düzenlediği ve canlı olarak yayınlanan ihalelerle rekor sayıda başvuru geldi. Akyurt, Kalecik, Çubuk, Pursaklar ilçelerindeki Kırsal Mahallerde, 'Atıksu ve Yağmur Suyu Hatları Yapım İşi' ihalesine 74 firma teklif sunarken, Kahramankazan ilçesi Saray Mahallesi 'Atık Su ve Yağmur Suyu Yapım İşi' ihalesine 95 firma katıldı.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın göreve başlamasının ardından tüm ihaleler şeffaflık ilkesi gereği ABB TV ve sosyal medya hesapları üzerinden canlı yayınlanmaya devam ediyor.

Hem vatandaşların hem de firmaların yoğun ilgi gösterdiği ve ilgiyle izlediği ihalelerde son aylarda yüksek başvuru oranları da dikkat çekiyor. Son olarak ASKİ Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen Akyurt, Kalecik, Çubuk, Pursaklar ilçelerindeki kırsal mahallelerde 'Atıksu ve Yağmur Suyu Hatları Yapım İşi' ihalesine 74 firma teklif sundu.

Başkent'te altyapı seferberliği başladı

Başkent için adeta altyapı seferberliği başlatan ASKİ'nin elektronik ortamda canlı olarak düzenlediği Kahramankazan Saray Mahallesi Atıksu (kanalizasyon) ve Yağmur Suyu ihalesine 95 firma katıldı.

Firmaların yüksek katılım gösterdiği ihale kapsamında Saray Mahallesi'nde 15 bin 810 metre atıksu ve yağmur suyu hattı yapılacak. ASKİ tarihindeki en fazla teklif sunulan ihalelerden biri olan Kahramankazan ilçesi Saray Mahallesi Atık Su ve Yağmur Suyu Yapım İşi'nin yaklaşık maliyeti 12 milyon 867 bin 791 TL 99 kuruş olarak açıklandı. İhalede en düşük teklif 5 milyon 117 bin 816 TL iken, en yüksek teklif ise 9 milyon 546 bin 975 TL oldu.

Akyurt, Kalecik, Çubuk ve Pursaklar ihalesine firmalar yoğun ilgi gösterdi

ASKİ Kanal İnşaat Dairesi Başkanlığının geçtiğimiz günlerde Akyurt, Kalecik, Çubuk ve Pursaklar'daki kırsal bölgelere atıksu ve yağmur suyu hatları yapımı için çıktığı ihale de firmaların yoğun ilgisiyle karşılaştı.

74 firmanın katıldığı ihalede bölgeye yaklaşık 62 kilometre (61 bin 900 metre) muhtelif çaplarda atıksu hattı döşenecek. 14 foseptik çukurunun da yapılacağı iş kapsamında ihalede verilen en düşük teklif 11 milyon 898 bin TL olarak açıklandı.

- ASKİ'nin atık ve yağmur suyu ihalelerine rekor başvuru gerçekleşti
- ASKİ'nin atık ve yağmur suyu ihalelerine rekor başvuru gerçekleşti
- ASKİ'nin atık ve yağmur suyu ihalelerine rekor başvuru gerçekleşti
- ASKİ'nin atık ve yağmur suyu ihalelerine rekor başvuru gerçekleşti

Akyurt, Atıksu, Ankara, ASKİ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.10.2020 09:50 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel - ASKİ'nin atık ve yağmur suyu ihalelerine rekor başvuru gerçekleşti - Son Dakika

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